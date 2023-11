escuchar

La tecnología automotriz facilita la vida diaria, lo que implica que información importante podría quedar almacenada en su base. De acuerdo con expertos, no eliminar esos datos es uno de los errores más graves al vender un auto, ya que podrían utilizarse de forma negativa.

Los autos modernos tienen computadoras llenas de datos que podrían dar detalles de la vida del propietario, como su número de teléfono, direcciones de los contactos, dónde trabaja y contraseñas de algunas aplicaciones. Los especialistas recomiendan desvincular todos los perfiles asociados con el vehículo, una acción que llevará unos minutos si se siguen los manuales o que se soluciona comunicándose con el distribuidor para obtener las instrucciones.

Vender un auto sin borrar la información almacenada, un grave error

Los investigadores de Which, en Reino Unido, realizaron un estudio en el que encuestaron a más de 14.000 personas que habían vendido su auto en los últimos dos años. Descubrieron que más de la mitad sincronizó su teléfono con su vehículo a través de Bluetooth o USB; de ellos, la mayoría no siguió las instrucciones del manual del automóvil para eliminar todos sus datos. Lo más preocupante fue que casi un tercio no hizo ningún intento de borrar la información.

Los autos guardan una gran cantidad de datos del propietario y de sus familias Freepik

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, cuando se vende un auto es posible que el próximo propietario pueda acceder a datos personales si no se toman las medidas pertinentes. Además de la información almacenada, se debe verificar que también se hayan borrado las conexiones entre los dispositivos y el automóvil.

No acordarse de borrar los datos del teléfono significa compartir la información personal con extraños que pueden usarlos con fines fraudulentos, alertó Andrew Jervis, director ejecutivo de ClickMechanic, para Express: “Los datos confidenciales de los conductores podrían ser explotados”.

Gracias a que algunos automóviles tienen una opción de restablecimiento de fábrica, se puede volver la configuración original. No obstante, la FTC indica que incluso después del proceso, es posible que todavía se deban realizar otras acciones. Como por ejemplo, el vehículo podría estar conectado a servicios de suscripción como radio satelital, puntos de acceso Wi-Fi móvil y servicios de datos.

Los tipos de datos que se recomienda eliminar del sistema electrónico del auto antes de vender, según la FTC son:

Contactos telefónicos de la libreta de direcciones.

de la libreta de direcciones. La información de inicio de sesión de las aplicaciones móviles o los datos recopilados.

o los datos recopilados. Los datos de ubicación , como direcciones o las rutas frecuentes a casa, al trabajo y a sus lugares favoritos.

, como direcciones o las rutas frecuentes a casa, al trabajo y a sus lugares favoritos. Los códigos de puertas de garaje para el hogar y oficina.

para el hogar y oficina. Los emparejamientos de Bluetooth.

Cómo borrar correctamente los datos del auto

Eliminar los datos del auto debería ser muy rápido y fácil. Se puede acceder al sistema de información y entretenimiento del vehículo para ir al menú de ‘configuración’ y ahí encontrar la opción para borrar la cuenta e información. Se recomienda buscar la clave de reinicio maestro y seguir las instrucciones de la unidad o consultar el manual, que puede estar disponible en línea.

Los expertos recomiendan desvincular todas las aplicaciones configuradas desde el teléfono móvil Freepik

