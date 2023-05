El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 18 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 18 de mayo a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Los astros te dicen que utilices este día para comprobar si todo lo que has sembrado rendirá frutos. Aguarda un poco y deja de esforzarte para ver cómo se mueve todo y si está donde debería estar. Aplica para cualquier ámbito de tu vida.

TAURO

Se impone que evites cualquier discusión con tu pareja porque podría terminar mal. Es mejor que aclaren las cosas con una conversación y que no te dejes llevar por los celos. No hay nada que no se pueda solucionar.

GÉMINIS

Es preciso que aprendas a decir que no cuando no tengas ganas de hacer algo o cuando simplemente sientes que no puedes. Nadie tiene porque obligarte, estás en tu derecho de negarte aun cuando sea tu familia o tu pareja la que te lo pida.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

Se impone que analices si tu pareja tiene el mismo nivel de compromiso que tú. No es justo que tú todos los días des el 100% mientras él o ella no se esfuerza por estar bien contigo. En las relaciones todo debe ser recíproco.

LEO

Te enterarás de una traición que cometió en tu contra alguien que quieres mucho. Lo único que tienes que hacer es alejarte, no intentes vengarte porque podría resultar peor. Solo quédatelo como una lección para no confiar en cualquiera.

VIRGO

La recomendación para este jueves es que te saques de la cabeza que una relación amorosa es un campo de batalla. Ten por seguro que lo que menos debe haber entre dos personas que se aman es discusiones. El diálogo es lo mejor.

LIBRA

Es hora de que salgas de ese círculo vicioso que no te permite crecer en ningún sentido. Deja atrás cualquier entorno en el que sientas que ya te estancaste. Es momento de dar el siguiente paso e ir en busca de nuevos objetivos.

ESCORPIO

Eres uno de los pocos signos del zodiaco que tiene la fórmula del éxito. Tú sabes cómo sobresalir entre el resto, así que solo tienes que decidir cuándo hacerlo. Los que te rodean se darán cuenta del gran talento que tienes.

SAGITARIO

No permitas que te dejen fuera de ese proyecto al que tanto empeño le pusiste. Te mereces obtener los mismos reconocimientos que los demás. Es ahí cuando debes defender tus derechos y obtener lo que te corresponde,

CAPRICORNIO

Para que una relación funcione, las dos personas deben poner de su parte y tú no has estado haciéndolo con tu pareja. Es momento de que te esfuerces un poco más y que le des a tu ser amado lo que necesita: atención.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves

ACUARIO

Tendrás que arreglar un problema que tú mismo creaste, pero debes tener cuidado al momento de comprometerte con alguien o hacer promesas. Todo lo que digas tienes que cumplirlo, si no tu palabra comenzará a perder validez.

PISCIS

Este jueves será importante que reconozcas las oportunidades que tienes en frente y las tomes. El empleo que tanto soñaste o el negocio que has tenido en mente podrían darse de un momento a otro. Solo tienes que esforzarte un poco más.

LA NACION