“Final Action Dates”: el anuncio oficial que confirma un cambio clave en los visados del Uscis a partir de junio 2026

El gobierno de Estados Unidos difundió el boletín de visas correspondiente a junio, lo que define la disponibilidad de documentos para inmigrantes en categorías familiares, laborales y de diversidad. Entre los cambios destacados aparece la decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) de retomar el uso de la tabla denominada “Final Action Dates” (Fechas de Acción Final) para determinados trámites.

Qué cambia con el Uscis y las fechas de acción final en junio

La actualización implica que quienes soliciten un ajuste de estatus por empleo deberán regirse por las fechas de acción final y no por la tabla de “Dates for Filing” (Fechas de presentación), que suele permitir avanzar con anticipación en la presentación de documentación.

Las personas que buscan presentar solicitudes de ajuste de estatus deben utilizar las tablas de fechas de acción final para determinar cuándo pueden realizar su trámite Archivo

El Departamento de Estado explicó que la utilización de la tabla de fechas de presentación únicamente se habilita cuando existe una cantidad de visas suficiente para cubrir la demanda proyectada del año fiscal. En ausencia de esa autorización específica, los solicitantes deben seguir la tabla de acción final.

Para junio, las autoridades indicaron que los interesados deberán verificar en el portal oficial del Uscis qué tabla corresponde utilizar antes de enviar la solicitud de ajuste de estatus. El cambio afecta especialmente a quienes tramitan residencias permanentes por empleo, ya que las fechas de acción final suelen reducir el margen temporal disponible para iniciar o completar el proceso migratorio.

Retrocesos en visas EB-1 y EB-2

El boletín también informó retrocesos en varias categorías laborales debido al incremento de solicitudes y a los límites anuales establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

En el caso de India, la categoría EB-1 fijó como fecha de acción final el 15 de diciembre de 2022, mientras que la EB-2 quedó establecida en el 1° de septiembre de 2013. Esto significa que solo podrán avanzar quienes tengan fechas de prioridad anteriores a esos plazos.

Además, el Departamento de Estado advirtió que podrían aplicarse nuevas restricciones antes del cierre del presente año fiscal si continúa el nivel actual de demanda. También se mencionó la posibilidad de ajustes futuros para categorías de China y Filipinas.

Fechas de decisión final para casos de preferencia basada en empleo Departamento de Estado de EE.UU.

Cómo impacta la medida en las solicitudes de residencia

El regreso de las fechas de acción final modifica el calendario de elegibilidad para miles de personas que esperan obtener la residencia permanente en EE.UU. mediante patrocinio laboral. En términos prácticos, quienes tengan fechas posteriores a las publicadas deberán esperar hasta que exista disponibilidad de visas antes de presentar o completar el ajuste de estatus.

Las autoridades remarcaron que el sistema busca mantener el uso de visas dentro de los límites anuales permitidos por ley y evitar superar el cupo asignado para cada categoría migratoria. Sin embargo, no descartan que podrían ser necesarios retrocesos adicionales o incluso que las categorías pasen a estar “no disponibles” en los próximos meses.

Qué establece el boletín sobre las visas EB-5

El documento oficial también incluyó detalles sobre las visas EB-5, destinadas a inmigrantes que realizan inversiones en EE.UU. bajo programas de creación de empleo. De acuerdo con la distribución vigente, parte de los cupos está reservada para proyectos en áreas rurales, zonas con altos índices de desempleo y obras de infraestructura. El resto corresponde a la categoría general de inversiones.

El boletín indicó que varias subcategorías permanecen disponibles para junio, aunque se advirtió sobre posibles retrocesos en la categoría EB-5 no reservada para ciudadanos de India. En el caso de China continental, la fecha de acción final para esa categoría quedó fijada en el 22 de septiembre de 2016.

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Cuál es la fecha límite para la lotería de visas

De acuerdo con la información oficial, la fecha límite para los solicitantes registrados en el programa de la lotería de visas de diversidad para el año fiscal 2026 es el 30 de septiembre. El derecho a obtener el estatus de inmigrante bajo esta categoría dura únicamente hasta que termina el año fiscal para el cual el solicitante fue seleccionado.

No se podrán emitir documentos de diversidad para el presente año fiscal después de esa fecha. Esta restricción también aplica para los cónyuges e hijos que tienen derecho a un estatus derivado.

Los solicitantes no deben dar por sentada la disponibilidad de visas hasta el último día del año fiscal, ya que los números asignados podrían agotarse antes del 30 de septiembre.