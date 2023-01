El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 19 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 19 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Es momento de que destines tiempo para ti mismo. En el cumplimiento de tus actividades a veces te olvidas de relajarte y alimentarte bien. Además, el trabajo no tiene por qué ser un sufrimiento, sino todo lo contrario. Si ese empleo no te da una buena calidad de vida, déjalo.

TAURO

No te dejes llevar por el enojo este jueves. Cuando llegue a tu corazón, siéntelo y aprópiatelo, pero no te permitas estar molesto todo el día. Es necesario que aprendas a controlar tu ira y a conservar la calma a pesar de todo.

GÉMINIS

Tu salud se podría ver afectada por el sedentarismo, así que llegó la hora de que retomes la actividad física. Por otro lado, es de vital importancia que tomes la iniciativa en tu negocio. No crecerá si tú no pones tu mayor esfuerzo.

CÁNCER

Conocerás a una persona que te brindará el apoyo emocional que nadie ha podido darte hasta el momento. Solo debes ser paciente y esperarla con los brazos abiertos. Mientras tanto, trata de controlar tus sentimientos para que no lastimes a otros cuando estalles.

LEO

Los planetas te exhortan a creer hasta en los sueños que parezcan más imposibles. Todo puedes lograrlo siempre que te lo propongas. Además, tienes la inteligencia necesaria para sacar adelante cualquier proyecto.

VIRGO

Los astros te dicen que evites caer en los malos hábitos que tenías. Si los retomas será un gran fracaso para ti y un retroceso del que te costará recuperarte. También se vislumbra un aumento de actividades para ti en tu trabajo.

LIBRA

Se impone que tengas una nueva relación con tu cuerpo, una más saludable. Sueles descuidar este aspecto, pero en el futuro podrías sufrir las consecuencias. Hoy es ese día en el que tendrás la oportunidad de demostrar tus habilidades en tu área laboral.

ESCORPIO

Cuídate de los resfriados porque estarán a la orden del día. Los cambios de temperatura no serán tus mejores aliados este jueves. Por otro lado, es necesario que hoy reconozcas todo lo que tu pareja hace por ti y que se lo agradezcas.

SAGITARIO

Recuerda que el cuerpo es el que resiente todos los sentimientos que tu corazón no es capaz de expresar. Este jueves podrías enfrentar un dolor físico por aquel ciclo que no has querido cerrar. Haz esa llamada y verás cómo tu salud mejorará.

CAPRICORNIO

Es momento de relajarte un poco y desprenderte de algunas actividades. Sueles saturarte de trabajo, pero ahora es fundamental que tengas tiempo para ti. Además, es el método perfecto para poder darle tu 100% a un proyecto.

ACUARIO

Debes tener paciencia en cuanto a los temas sentimentales. Te recuperarás de esa decepción que sufriste, pero tienes que esperar un tiempo prudente. Las heridas se curan con el tiempo y tú ya estás en ese camino.

PISCIS

Tu trabajo se notará el día de hoy. Todos los esfuerzos que hiciste en el pasado y las ideas que implementaste servirán para que las piezas de tu equipo funcionen como engranes. De esa manera podrás contemplar todo de lo que eres capaz.

