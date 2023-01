Los signos del Zodiaco más complicados en el amor en 2023, según Mhoni Vidente

escuchar

El 2023 apenas comienza y Mhoni Vidente ya se anticipó a dar algunas proyecciones. Además de brindar los horóscopos anuales, la tarotista sacó sus cartas para vislumbrar lo que le espera a la rueda zodiacal en el próximo periodo. En esta ocasión, advirtió para Unicable que tres signos presentarán problemas en su vida amorosa, sobre todo por cometer infidelidades. Mencionó que este año será extremista y que no habrá puntos medios para nadie, por eso la gente se verá obligada a tomar decisiones radicales en sus relaciones sentimentales.

La astróloga dijo que son dos cartas las que dirigirán el rumbo de la humanidad: la del carruaje y la del diablo. La primera representa todas las buenas noticias que se pueden recibir por parte de los astros, incluida la llegada de nuevos embarazos. Por otro lado, la segunda es totalmente lo contrario, la que traerá escenarios oscuros para los signos y que los exhorta a cuidarse de los problemas de pareja, envidias y divorcios.

Las predicciones de Mhoni Vidente sobre los signos más infieles del 2023

En ese sentido, Mhoni dijo que Géminis, Cáncer y Escorpio son quienes se dejarán llevar por la carta de Lucifer. El mesías habitará en sus hogares y provocará fuertes discusiones con las parejas, según lo que vaticinó la cubana. Aunque, a pesar de su veredicto, dijo que las personas que pertenecen a estos signos todavía tienen la oportunidad de redimirse y de detenerse antes de cometer cualquier error. A continuación el horóscopo de infidelidad para estos grupos.

Géminis

Desde la visión de la mística, los Géminis suelen buscar cariño fuera de sus relaciones. Constantemente los alcanza la monotonía y quieren huir de sus realidades: “Tiene ese problema, que a veces se aburre mucho de la persona o siente que no se entiende mucho con su pareja”, advirtió. Así que instó a todos sus seguidores a guardar la calma y evitar dejarse llevar por estos pensamientos de aburrimiento.

Cáncer

Por otro lado, se encuentra Cáncer, esa persona que también cree que una relación llegó a su fin cuando la rutina la ciega: “Es cariñoso, es buen padre, buen hijo, pero a veces siente esa inestabilidad. Siente que no quiere a su pareja y decide separarse o buscarse otra relación”, predijo la vidente.

Escorpión

Finalmente están los de Escorpión, quienes este 2023 podrían separarse de su hogar a causa de una infidelidad de su parte: “En la pareja la base es la confianza y hablar todo, después arreglarse. Acuérdense que es el año del embarazo, pero también del divorcio”, dijo la pitonisa.

Así que exhortó a los de este signo a analizar la situación antes de cometer un error: “Calma, no te me enojes ni te pelees este año. Yo estoy de acuerdo que en la vida todo tiene un principio y un final, pero el amor no se acaba, solo se cambia de lugar”, concluyó.

Mhoni Vidente dijo cuáles serán los signosmás infieles del 2023

Cabe recalcar que las predicciones de Mhoni Vidente no están comprobadas ni tienen algún sustento científico. Sin embargo, logró ganarse la credibilidad de miles de personas que la siguen todos los días debido a que muchas de sus proyecciones sí se han cumplido.

