El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 23 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para este jueves 23 de junio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan momentos de reflexión para la mayoría. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas.

ARIES

Hay alguien que siempre respalda tus decisiones y eso te ayudará en tu estado de ánimo. Debes invertir en difundir tus talentos, para que más personas los descubran. Hoy es un buen día para agradecerle a tu pareja por todo lo que te ha ayudado.

TAURO

El deseo de reencontrarse con personas del pasado puede ser una inspiración y esperanza para los últimos días, pero piensa muy bien si hacerlo o no. Reconcíliate con esas personas que tanto quieres, sé sincero con tus sentimientos.

GÉMINIS

Los fracasos de tu equipo son los tuyos, así como los éxitos; comparte con ellos tanto lo bueno como lo malo. Es tiempo de mejorar tu alimentación y tener un plan de actividad más severo, porque podría haber problemas del corazón.

23 de junio de 2022

CÁNCER

Enfócate en los negocios y en tu trabajo bajo tus propios criterios. Si dejas que te impongan otras ideas vas a perder el toque que te caracteriza. Respeta los acuerdos que has hecho con tu pareja, porque los hechos dicen más que las palabras.

LEO

No te acerques a personas o situaciones que puedan estresarte, porque los astros están tensos para ti el día de hoy. Que la carga de trabajo no te desmotive, velo como un reto del cual te sentirás orgulloso una vez que lo termines.

VIRGO

La ira no es para nada buena, y este jueves debes cuidarte de algunos estallidos que podrías tener; más que nada porque dañan tu salud. Crecer en una relación es primordial, así que si te sientes inferior a tu pareja lucha por sobresalir.

LIBRA

Se aproxima la firma de un contrato o aumento de sueldo. Acéptalo porque ya es momento de que tus esfuerzos sean recompensados. No aceptes en tu vida a personas tóxicas y que aún deben sanar procesos, dado que tú ya estás en otra etapa espiritual.

ESCORPIÓN

Aprende a soltar cuando las cosas y la gente ya dieron y te enseñaron todo lo que deberían. Es un buen día para dejar todo a un lado y escuchar a tu pareja, es esencial que puedan hablar de sus sentimientos sin temor.

SAGITARIO

Deja que tu cuerpo se acostumbre a la nueva dieta, no lo fuerces porque podría ser dañino para la salud. Tú y tu pareja deben tener las mismas libertades, así que no reclames cosas que tú mismo has hecho. Si no hay documentos de por medio, no continúes con ese trabajo.

23 de junio del 2022

CAPRICORNIO

No te angusties por las injusticias del mundo, porque no las puedes resolver; eres una persona sensible, pero tu corazón necesita un descanso. Cuida cada peso que llegue a tu cartera, porque es valorar el trabajo que has invertido para ganarlo.

ACUARIO

No mires atrás, recuerda que el pasado debe quedarse donde está. Es hora de avanzar. Tu pareja te ha mencionado mucho un tema de interés para los dos en cuanto al dinero, no lo dejes pasar y coméntenlo entre los dos.

PISCIS

Tu equilibrio emocional se verá un poco afectado el día de hoy, pero tienes que aprender a ser más firme en tus decisiones. Muchas personas se apoyan en ti y en tus consejos, pero eso a veces te desgasta, es necesario que dejes de hacerlo por un tiempo porque tú también necesitas apoyo.