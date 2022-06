Horóscopo: las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 20 al 24 de junio

Como cada semana, la astróloga Mhoni Vidente compartió su análisis de lo que ocurrirá, en este caso, para el período que regirá del 20 de junio al 24 de junio, y adelantó: “Aquí van a saber sus cartas del Tarot, sus predicciones, números mágicos, golpes de suerte y lo que tienen que hacer para que les vaya mejor”.

Luego de la explicación, tiró las cartas y reveló qué le depararán los astros a los distintos signos en la semana que comienza.

Aries

“Te salió la carta de La Muerte, pero no te asustes. Esto significa que es tiempo de enterrar el pasado y de quitarte completamente esos arrastres que tenías con gente del pasado que no te dejaban vivir”, dijo la tarotista para las personas que viven bajo la influencia de Aries. En ese sentido, profundizó: “Tu mejor día va a ser el 22 de junio, que será mágico. Te llegará un golpe de suerte con los números 13 y 22. Te vas a reinventar completamente en todos los sentidos: nuevos trabajos, nuevas formas de pensar, un negocio propio, volver a estudiar y la creación de cosas positivas que te van a llevar a tener abundancia. Será una semana de mucho esfuerzo y trabajo, pero también de logros y metas. En cuestiones amorosas, seguirás estable con tu pareja actual”.

Tauro

Tras revelar la carta de La Estrella, Mhoni Vidente señaló que esta semana será positiva para los taurinos: “Necesitas creertela y no sabotearte a vos mismo. Deja de decir ‘no me va bien, me siento mal, estoy enfermo’, y quítate esos pensamientos negativos. Esa no es una realidad para ti”. Tras su introducción, argumentó: “Vienen oportunidades nuevas en cuestiones laborales, negocios y escuela. Es el momento de mudarte o irte a vivir a otro país, porque eso te ayudará a crecer en nuevos horizontes. También puedes sacar adelante un crédito para tu vehículo. Eso te va a ayudar mucho. Tus números mágicos serán el 02 y 07, y el mejor día de la semana será el 21 de junio. Habrá una corriente positiva para ti. Tendrás ayuda en todo lo relacionado con la espiritualidad, el trabajo y las cuestiones amorosas. Traes protección con tu ángel terrenal y llegará una persona que te ayudará”.

Mhoni Vidente señaló que es un buen momento para que los taurinos hagan un viaje

Géminis

La astróloga indicó que, esta semana, los geminianos tendrán la carta del Sol. En línea con esto, explicó: “Habrá nuevos comienzos y una transformación de tu ser. Tendrás que empezar desde cero para empezar a crear cuestiones positivas y dejar lo que no servía para ti. Es tiempo de tomar decisiones, como quitarte de encima a gente negativa, cambiar de trabajo y empezar a ser realista en base a qué quieres para tu futuro. El 23 de junio será tu mejor día, y tus números mágicos serán el 19 y el 33. Tendrás un golpe de suerte en lo relacionado con el amor y en cuestiones económicas. Es tiempo de perdonar y quitarte sentimientos de culpa”.

Cáncer

“Empieza su era. Cáncer entra en un momento positivo de logros y de Fuerza, y esa es la carta que regirá en esta semana. Vas a quitarte la pesadez, el mal humor, las energías negativas y a la gente que no era para ti. Esto te dará el valor suficiente para tomar decisiones y empezar a crecer. El 21 de junio tendrá una corriente de energía poderosa en cuestiones de la luz dorada, y tu fuerza mayor será el 06 y el 11. Vienen cambios repentinos en cuestiones de trabajo; tomátelo con fuerza y toma decisiones. Sos uno de los signos más queridos del Zodiaco y siempre quieren estar contigo en cuestiones de fiesta”, señaló Mhoni Vidente sobre los cancerianos.

Leo

Luego de adelantar que esta semana Leo tendrá la carta de El Mago, subrayó que serán días importantes para las personas regidas por este signo porque “empezarán a pedir las cosas que necesiten y tendrán más abundancia”. Y remarcó: “Es momento de crecer, poner un negocio, tener otro trabajo, conocer gente y ser más selectivo con las personas que te rodean. No le des tanta importante a lo que dicen de ti: es importante tomar las cosas de quiénes vienen. Tus números mágicos serán el 01 y 09, y tu mejor día será el 23 de junio. Tendrás una corriente positiva para ti. Eres un ser poderoso de luz brillante, y estás hecho para brillar y tener éxito”.

Libra

“Tendrás la carta de El Loco. Cuidado con los pensamientos negativos, no cargues con culpas que no son tuyas. Es el momento de crecer más en todas las formas y llenarte en cuestiones económicas. Tendrás cambios radicales en el trabajo, ya sea en puestos o proyectos. Tu mejor día será el 21 de junio; y tus números mágicos, el 00 y 23. Deberás controlar tus pensamientos y la ansiedad; tienes el poder para hacerlo. Te llegará un dinero extra por cuestiones del pasado. En el amor, si estás solo, recomiendo que salgas con gente, pero que no tengas una estabilidad amorosa. Ocupate de ti mismo y crece más como persona”, indicó la pitonisa.

Mhoni Vidente señaló que las personas de Libra deberán comenzar a conocer gente nueva

Virgo

“Tendrás la carta del As de Bastos. Es la afirmación positiva para todo lo que estás haciendo: cambiar de trabajo, crear un negocio, volver a estudiar. Definitivamente, esto te dice que es el momento de seguir creciendo. Tu mejor día será el 20 de junio, ya que te llegará un dinero extra. Los números mágicos serán el 03 y el 20. Si tienes problemas legales, deberás solucionarlos. Tienes que visualizar el poder y la fuerza para salir adelante. Un amor del pasado volverá”, señaló la tarotista.

Escorpio

Mhoni Vidente dijo que los escorpianos esta semana tendrán la carta de El Ermitaño. En línea con esto, explicó: “Le darán solución a problemas, y van a encontrar la luz y la posibilidad de estar bien en todas las formas. Como recomendación, les pido que paguen todas sus deudas y que se despidan de problemas que no pueden solucionar. Están hechos para organizarse mejor y empezar a crecer. Su mejor día será el 24 de junio; y los números mágicos, el 07 y 15. Podrán salir adelante, será una semana de retos nuevos y nuevos comienzos. Conocerás gente nueva y poderosa que se va a acercar a ti”.

Sagitario

“Tendrán la carta de El Carruaje. Esto quiere decir que no te detengas, no tengas miedo y sal adelante. Será una semana de reacomodar sentimientos, trabajo y tu vida personal. El 22 de junio será tu mejor día, con mucha corriente positiva; y tus números mágicos serán el 08 y 35. Tienes que ser más inteligente cuando actúas y no te dejes llevar por los sentimientos. Recomiendo que renueves todos tus papeles pendientes y que sigas estudiando. Además, despeja tu vida de lo negativo, así puedes avanzar en lo económico. Es momento de tener madurez mental. Llegarán amores nuevos muy compatibles contigo”, señaló la astróloga al analizar cómo le irá esta semana a los sagitarianos.

Capricornio

“Vas a tener el As de Oro. Será una semana de éxito y de suerte. El 21 de junio será el mejor día; y el 27 y 30, tus números de la suerte. Vas a tener cambios positivos en todas las formas y crecerás en cuestiones de estudios y negocios propios. Empieza a sacar a las personas negativas de tu vida. Tendrás opiniones importantes en cuestiones de crecimiento y tus superiores te darán la mano para que sigas creciendo. En cuestiones amorosas, seguirás estable si estás en pareja. Si estás soltero, llegarán relaciones fugaces”, sostuvo la tarotista.

Acuario

Sobre las personas que viven bajo la influencia del signo de Acuario, Mhoni Vidente explicó que esta semana estarán regidos por la carta de la Rueda de la Fortuna. En relación con esto, explicó: “Hay que girarla; estuviste abajo y ahora te toca estar arriba. Pon madurez mental en las relaciones sentimentales y no traigas un amor firme hasta que te sientas seguro de tener una relación estable y madura. Construye ese negocio y concreta ese proyecto para crecer económicamente. El 10 y el 17 serán tus números mágicos y tu mejor día será el 23 de junio. Cuidate de problemas estomacales, intestinos y de espalda. Será una semana de éxitos y logros. Líbrate del qué dirán y de los traumas complejos. Estás en un momento de aprendizaje y de crecer más. Pide esa ayuda que necesitas”.

Mhoni Vidente recomendó que las personas del signo de Acuario no conozcan gente nueva si no están dispuestos a estabilizar sus pensamientos emocionales

Piscis

“Vas a tener la carta de El Mundo. Es momento de mover energías y darte unas vacaciones. No todo es angustia, trabajo y escuela. Será una semana de tomar acciones para estar mejor. Tu mejor día será el 22 de junio; y los números mágicos, el 18 y 24. Actualiza toda la papelería necesaria. Habrá juntas laborales para cambios de proyecto y te van a invitar en la competencia. En cuestiones amorosas, vas a conocer gente sin tener ataduras y te quitarás el pasado de encima”, enfatizó la astróloga al revelar lo que le deparan los astros a las personas que viven bajo la influencia de Piscis.