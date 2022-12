El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 13 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 13 de diciembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Sufrirás la partida de una persona que quieres mucho. Pero debes aprender a llenar esos huecos y no necesariamente con otros seres queridos. Tienes que asumir que a veces la gente se va de tu vida y que eso no te puede detener.

TAURO

Una mentira que hiciste respecto al dinero podría descubrirse. De ahora en adelante es mejor que te alejes de ese hábito porque te meterías en problemas a futuro. Debes ser sincero con todo lo que sucede, sobre todo si tú lo provocaste.

GÉMINIS

Es importante que entiendas que no todos los días de tu vida deben estar enmarcados por un logro. Hay ocasiones en las que solo te debes dejar llevar. Por otro lado, aumentará un poco la presión en tu vida cotidiana. Mantente firme.

CÁNCER

Todo lo referente al dinero debe discutirse, sin importar quién sea la persona con la que tengas que hacerlo. Tu equipo de trabajo espera que le des instrucciones claras, esa es la tarea de un líder. Lo que digas será determinante para tu negocio.

LEO

Cuando veas que a las personas les va bien en el ámbito profesional, evita envidiarlos. En cambio, replica todo lo que hacen y trata de mantenerlos como una referencia. También trata de comprender qué procesos debes cambiar en tu proyecto.

VIRGO

El exceso de relajación que tienes te traerá complicaciones. Es necesario que te concentres en tu trabajo y en cumplir con cada una de tus actividades. Además, tu reputación y prestigio se podría dañar si no pones en práctica lo que sabes.

LIBRA

Obtendrás un triunfo o una ganancia de manera muy sencilla. Aunque los astros te dicen que no te confíes porque eso solo fue un golpe de suerte. Nunca debes dejar de esforzarte. La victoria de hoy será un regalo del universo para que te animes a ponerle más fuerza a tu trabajo.

ESCORPIO

Los planetas te exhortan a que hagas relaciones públicas, dado que te darán nuevas oportunidades de crecimiento. Expandir tu círculo social y profesional te posicionará por delante de tu competencia. Hazlo aunque no te guste, es un sacrificio.

SAGITARIO

Cerrarás un trato importante este martes. La recomendación es que no olvides hacerlo por escrito y que todo lo que se hable en la reunión quede sentado. Además, evita aceptar cláusulas que no te convienen o que están basadas solo en promesas.

CAPRICORNIO

Hay ciertas actitudes de tu parte que no te llevarán a nada bueno. Sueles ignorar algunas responsabilidades y las dejas en segundo plano. Debes retomar el rumbo de tu vida y ser más disciplinado.

ACUARIO

Evita los conflictos entre los miembros de tu equipo. Recuerda que los problemas lo único que atraen son más problemas. No confundas el ambiente competitivo con el ambiente de las mentiras, las peleas y los disgustos.

PISCIS

Debes dar a tus colaboradores el lugar que necesita y que se merece. No reconozcas a quien no lo merece y tampoco reprimas a quien no hizo nada malo. Tu trabajo requiere de un liderazgo descomunal como el tuyo.

