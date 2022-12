El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 13 de diciembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 13 de diciembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es preciso que reconozcas las fallas que has tenido como persona. No siempre puedes ser perfecto y eso no está mal. Solo debes saber reorientarte correctamente. Por otro lado, es momento de analizar lo que quieres para tu vida.

Números de suerte: 46, 38, 7.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Estarás muy receptivo a todo, tanto a lo bueno como a lo malo. La recomendación es que no te tomes las cosas tan personales, solo deja que fluyan. Si algo ocurre y no es tu asunto, es mejor que lo dejes pasar.

Números de suerte: 19, 25, 32.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Es momento de romper con todos los malos hábitos y envolverte en todo lo nuevo. Solo así podrás ver un cambio positivo en tu entorno. Intentarás sorprender a tu pareja y te saldrá de maravilla. Su relación estará mejor que nunca.

Números de suerte: 4, 10, 14.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Todos los cambios tienen un motivo, así que no te resistas. Acepta salir de la monotonía y obtener nuevas oportunidades de crecer. Una persona de tu pasado regresará, mientras que una de tu presente se irá sin decir adiós.

Números de suerte: 15, 20, 11.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Los astros te dicen que dejes de ser tan estricto contigo mismo. Sé más paciente y consciente de que eres un ser humano que aún aprende cómo sobrellevar la vida. No le inviertas tiempo a ese negocio que no promete prosperar.

Números de suerte: 11, 5, 8.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Este martes será el día en que tu mente por fin perciba todo lo que te negabas a aceptar. Aun si nada sale como quieres, debes aceptarlo que el Universo te puso en frente. Se esclarecerá una situación que tenías pendiente.

Números de suerte: 2, 37, 5.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Tu profesión tiene un futuro prometedor. Todo lo relacionado con tu trabajo se enfatizará a tu favor. Por otro lado, es necesario que superes los miedos e inseguridades que solo te atrasan. Se te concederá todo lo que pidas con fe.

Números de suerte: 33, 21, 28.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Se te facilitará descubrir lo que realmente quieres para el futuro. Estás en un periodo de lucidez y las ideas te fluirán con precisión. Evita tomar decisiones precipitadas solo por el contexto que hay alrededor de ti. El camino a seguir solo lo sabes tú.

Números de suerte: 31, 27, 18.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

El día de hoy el miedo y la incertidumbre buscarán dominarte, pero, es importante que no se los permitas. Se necesita que hagas una introspección para saber con exactitud qué es lo que te molesta y te hace sentir inseguro.

Números de suerte: 49, 20, 1.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Concéntrate en tu trabajo y no permitas que cosas ajenas a él te quiten la concentración. Se impone que busques la manera de ser más creativo, sin caer en el ocio. Por otro lado, la recomendación es que ya no les cuentes tu vida personal a todos.

Números de suerte: 3, 37, 16.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Todo lo que realices el día de hoy tendrá un toque especial. Los que te rodean se percatarán de ello y te lo agradecerán con creces. Recibirás momentos de alegría por parte de tus familiares y amigos. Suavizarás las diferencias que tienes con algunas personas.

Números de suerte: 8, 13, 9.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

No hagas promesas que después no cumplirás. Ser impulsivo dañará tu reputación y te causará problemas con la gente que más quieres. Pero, tampoco abuses de tu cuerpo ni le sobre exijas porque se verá reflejado en tu salud.

Números de suerte: 10, 20, 6.

