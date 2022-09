El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 26 al 30 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 26 al 30 de septiembre para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Esta será una semana de mucho trabajo extra y de hacer algunos gastos imprevistas. Es bueno tener una reserva de dinero. Un amor del pasado te busca para volver, pero es tu decisión si decides aceptarlo.

TAURO

Es momento de salir de viaje por trabajo. También te invitarán a un evento muy importante en el que conocerás a personas influyentes. El orgullo te hace perder amistades, llegó la hora de que modifiques esa forma de ser.

GÉMINIS

Te llegará una propuesta de trabajo con un mejor salario. Tienes una rapidez mental más desarrollada que otros signos y eso es lo que te hará sobresalir de los demás en cualquier competencia que tengas esta semana.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de esta semana Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

No busques el amor. Llegará solo y de la manera en que menos te lo imaginas. Tienes grandes capacidades para emprender en un negocio y eso se notará ahora. Tu tenacidad mejorará tu situación económica.

LEO

Tramitarás tu licencia de conducir o algún otro documento que sea de suma importancia. Tu lado negativo es la arrogancia, así que evita ser así con las personas que quieres. Te aceptan como eres, pero también las lastimas.

VIRGO

Respecto a lo amoroso, trata de reconciliarte con esa persona que tanto quieres. El orgullo nunca deja nada bueno. Será una semana de recibir propuestas laborales y también sorpresas económicas. Asume tu responsabilidad.

LIBRA

Serán días de trámites y de organizar tu papelería personal. No dejes de lado ese tipo de obligaciones para que no te causen problemas después. Llegó el momento en el que aprendas a estar solo. No necesitas de nadie.

ESCORPIO

Recibirás un dinero extra de una deuda que tenían contigo. Sueles ser muy posesivo con las personas y eso provocaría que se alejen de ti. Nunca te canses de buscar lo que quieres, recuerda que si tú no te esfuerzas nadie lo hará por ti.

SAGITARIO

Sé fiel a tus ideales y nunca permitas que modifiquen tu manera de pensar. Eres muy fuerte mentalmente. Por otro lado, serán días de retomar tus actividades deportivas y la disciplina que ya habías dejado de lado.

CAPRICORNIO

Tienes que dejar de pensar solo en lo material, también hay otras cosas más importantes en la vida. Cosecharás triunfos en el ámbito laboral. Tienes que aprender a modificar tu ambición por sobresalir porque eso no te deja dormir en las noches.

Mhoni Vidente detalló qué sucederá en la semana Captura

ACUARIO

Te buscará uno de tus amigos para pedirte ayuda económica. El consejo es que sigas tu intuición para decidir si darle ese préstamo o no. Regresará a ti también un amor del pasado con la intención de volver a ser tu pareja.

PISCIS

La autodestrucción es uno de los problemas más grandes que tiene tu signo. No te dejes caer y no permitas que los pensamientos negativos te dominen. Busca alguna rutina que te haga salir de tu zona de confort.