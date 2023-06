El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 15 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 15 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Te cae muy mal la gente interesada y que solo busca aprovecharse de los demás, y lamentablemente hoy te encontrarás con alguien así, solo tienes que ser paciente. Cuídate de las caídas y golpes porque estarán a la orden del día.

TAURO

No esperes que los cambios se vean a la brevedad en tu vida, recuerda que lo mejor tarda en llegar, sobre todo si has pasado por una racha de estancamiento. Debes confiar en el proceso y en que pronto recibirás lo que mereces.

GÉMINIS

Se aproxima una serie de oportunidades laborales que te cambiará la vida, solo no sueltes ninguna hasta que tengas un panorama seguro. Es decir, no dejes tu actual trabajo si todavía no tienes un contrato firmado.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Este jueves no será sencillo, tendrás que pasar algunas pruebas difíciles. Sin embargo, a pesar de que te costará trabajo, eso te hará despertar y darte cuenta de que tienes mucho por hacer en la vida, así como decisiones que tomar.

LEO

Recibirás una buena noticia relacionada con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti. No obstante, no te confíes y no bajes la guardia, aun con los buenos resultados debes seguir esforzándote al máximo.

VIRGO

Te darás cuenta de que una de tus amistades habla mal de ti a tus espaldas y es imperante que te alejes de ella. No te conviene estar al lado de personas que solo están bien contigo cuando quieren y a la primera oportunidad te traicionan.

LIBRA

Llegó la hora de que exijas lo que es tuyo y que no permitas que te quiten lo que, por derecho, te corresponde. Así tengas que cruzar largos caminos y obstáculos complicados, debes lograrlo. Tú puedes hacerlo.

ESCORPIO

En cuestiones del amor no estarás del todo bien, ya que en los últimos tiempos has ido de decepción en decepción. No obstante, los astros te dicen que debes seguir adelante y, si las cosas no funcionan con alguien, inténtalo con otra persona.

SAGITARIO

Es muy probable que atravieses malos momentos el día de hoy y que te cueste levantarte, y no es para menos, te han sucedido cosas insuperables recientemente. Pero debes saber que el tiempo será tu mejor aliado para sanar.

CAPRICORNIO

Es probable que comiences a involucrarte sentimentalmente con una de tus amistades, pero piénsalo dos veces antes de hacerlo. Sé muy claro desde el principio y dile qué es lo que buscas, así evitarás salir herido o lastimar.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

La recomendación para este jueves es que siempre consultes a un especialista cuando quieras hacerte procedimientos estéticos o probar cosas en tu cuerpo. No dañes tu organismo en vano, es mejor ir a lo seguro.

PISCIS

Es preciso que cuides más tu alimentación porque últimamente consumes cosas que tú sabes que no te hacen nada bien. Recuerda que tu cuerpo es la mayor posesión que tienes y, si tú no lo cuidas, nadie más lo hará.

LA NACION