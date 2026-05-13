Tiene 85 años, es viuda de un veterano de EE.UU. y estuvo detenida por el ICE: “Lloraban niños y bebés”

Marie-Thérèse Ross llegó a Estados Unidos en 2025 para comenzar una nueva etapa junto a William “Billy” Ross, un exintegrante del ejército estadounidense al que había conocido décadas atrás en Francia. La pareja se casó en Alabama y convivió en la ciudad de Anniston hasta la muerte del hombre, que ocurrió en enero pasado. Meses después, la mujer de 85 años terminó detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Por qué detuvieron a la mujer francesa de 85 años en EE.UU.

La mujer fue arrestada el 1° de abril en la vivienda donde residía en Alabama. Según relató posteriormente a AP News, agentes federales llegaron por la mañana y la retiraron del lugar mientras todavía llevaba ropa de dormir y pantuflas.

Tras la detención inicial, fue enviada a un centro migratorio ubicado en Louisiana, donde permaneció recluida durante 16 días junto a decenas de mujeres extranjeras, muchas de ellas madres de niños pequeños.

“Escuchaba llorar a niños y bebés”, señaló a AP News. “Algunas no sabían dónde estaban sus hijos. Me parece terrible que una mujer no sepa dónde están sus hijos”, agregó.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le dijo a The Independent que Marie-Thérèse Ross había permanecido en territorio estadounidense más tiempo del autorizado por el Programa de Exención de Visas, que permite estadías de hasta 90 días. La francesa, según las autoridades migratorias, estuvo siete meses de manera irregular en el país norteamericano.

Fue trasladada a un centro de detención en Louisiana y permaneció durante 16 días

Qué se sabe del conflicto por la herencia y su vínculo con el arresto

El caso tomó relevancia internacional por el contexto familiar que rodeó la detención. Tras la muerte de William Ross, surgió una disputa patrimonial entre la viuda y los hijos del exmilitar.

De acuerdo con documentos judiciales del estado de Alabama retomados por The New York Times, Ross falleció sin dejar testamento. La legislación local otorgaba a su esposa derechos sobre parte de los bienes, entre ellos la vivienda familiar, vehículos y cuentas bancarias.

Durante el conflicto, la mujer denunció que algunos familiares de su esposo habrían interferido en trámites vinculados con su situación migratoria. También aseguró que perdió correspondencia oficial relacionada con su residencia en EE.UU.

Una jueza estatal señaló en una resolución que uno de los hijastros, empleado de un tribunal federal, habría intervenido para informar sobre el estado migratorio de Marie-Thérèse Ross ante las autoridades.

“Tony Ross (hijo menor del exmilitar fallecido), que era policía estatal retirado de Alabama y ahora trabajaba en un juzgado federal de Anniston, había utilizado su posición como empleado del gobierno para detener a Marie-Thérèse Ross”, dijo la jueza de sucesiones del condado de Calhoun, Shirley A. Millwood, según lo retomado por The New York Times.

Según lo retomado por The New York Times, sus hijastros presuntamente utilizaron su situación migratoria como una herramienta para excluirla del patrimonio de su difunto esposo ERICA KNIGHT - Flickr/ICE

Las condiciones dentro del centro de detención en Louisiana

Una vez liberada y tras regresar a Francia, la mujer describió cómo era la rutina dentro del establecimiento de Louisiana. Indicó que existían normas estrictas y que los guardias mantenían un trato basado en gritos constantes hacia las internas.

“La prisión estaba limpia, la comida estaba bien, pero era la manera en que nos hablaban. Los guardias no podían hablar sin gritar”, contó a AP News: “Todo el mundo hablaba fuerte para que todos pudieran oír lo que decían”.

Marie-Thérèse Ross también recordó episodios de apoyo entre las mujeres alojadas en el lugar. Dijo que algunas internas la ayudaban durante la noche y que la llamaban “abuela” debido a su edad.

“Durante la noche, si se me resbalaba la manta de la cama, sentía una manita que la volvía a colocar. No sabía quién era, pero me cuidaban porque yo era mayor que ellas”, relató. “Cuando salí de esta cárcel en Louisiana, les dije que si alguna vez tenía la oportunidad de hablar sobre ellas, lo haría, para ayudarlas”, agregó.