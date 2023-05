El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 1 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 1 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodiaco en lo económico y en el amor. Según dijo, esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

En el trabajo, podrías perder dinero en un proyecto que no saldrá bien. No te compliques porque todo tiene solución, pero deberás hablar claro con tus superiores. Esta es una etapa en la que tienes que ser el protagonista. En el amor, debes aprender a no depender de ninguna persona.

TAURO

Es momento de dejar de dejar de quejarse y trabajar. Algunas veces te desesperas muy rápido por no lograr tus metas. No confundas tus sentimientos ni el tato de otras personas con intenciones románticas.

GÉMINIS

Los celos y la inseguridad podrían llevarte a cometer grandes errores. Tienes que confiar en quien está a tu lado. No pierdas el tiempo en situaciones que te impidan ver lo bueno. Cuidado, porque te has alejado de algunas personas que deberías conservar en tu vida.

CÁNCER

Recuerda que tu carácter se ha formado de tus experiencias de vida. Quienes te quieran te aceptarán tal y como eres. Se vislumbran buenas oportunidades para lucirte en grande y llamarás la atención de quienes te rodean.

LEO

Se aproxima un viaje familiar. Ten cuidado con los amores pasajeros porque sueles entregar más de la cuenta. Aléjate o puedes salir lastimado.

VIRGO

Si sientes la necesidad de buscar a alguien del pasado puede ser que hayan quedado cosas pendientes para decirle. No te quedes con las ganas de nada porque a largo plazo toda esa tristeza y rencor pueden enfermarte. Recuerda que eres la única persona responsable de tu destino.

LIBRA

Eres muy tranquilo, pero cuando alguien encuentra lo peor de ti, no hay nadie que te detenga. Tendrás noticias de tu expareja. No las tomes en cuenta y enfoca tu atención en cosas que valgan la pena. No actúes sin pensar.

ESCORPIÓN

Deberás tener cuidado de una amistad cercana que hablará mal de ti con otras personas. Cuida tu alimentación para no tener problemas en el estómago en estos días.

SAGITARIO

Se vislumbran posibilidades de arreglar documentos o de hacer algún trámite en estos días. No seas inseguro en tu relación de pareja. Podrían invitarte a un evento próximamente.

CAPRICORNIO

Algunas personas que consideras tus amigos no están cuando los necesitas. Ya no temas a los cambios, porque muchas energías negativas han disminuido el poder que te protege. Cuídate de las caídas y golpes.

ACUARIO

Es importante estar pendiente de los compañeros de trabajo y evitar las envidias. En estos días recibirás un mensaje de texto que te pondrá feliz. No te estreses ni supongas cosas que no son.

PISCIS

Llega la oportunidad de un viaje, pero también noticias de alguna expareja. La vida será justa con las personas que te hicieron daño. Hubo alguien que te lastimó, pero solo fue una prueba para que aprendieras el tipo de personas que no deseas a tu lado.

