El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 3 de julio

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 3 de julio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se aproximan grandes oportunidades en tu vida, en las que podrás aprender muchas cosas. Allí comprenderás por qué no se te abrieron algunos caminos y por qué todo se dio como hasta ahora. El destino es perfecto.

TAURO

Habrá algunos cambios en tu trabajo y también en tu relación amorosa. Si tienes pareja, puede ser que haya una discusión a causa de un malentendido, trata de que todo se calme sin pelear fuerte. Date tiempo de respirar.

GÉMINIS

Es preciso que seas más seguro de ti y confíes en lo que eres. Debes ser consciente de que no hay nadie en el mundo igual a ti y eso es lo que te hace especial. Por otro lado, podrías comenzar a planear un viaje de vacaciones.

CÁNCER

Ten cuidado con los excesos porque podrían causarte problemas. No seas tan indiscreto porque es probable que reveles información confidencial. Se prevén momentos de tensión en tu familia y te pondrás muy pensativo.

LEO

Se aproxima la llegada de nuevas amistades, que prometen convertirse en personas muy importantes para ti. También cumplirás uno de tus sueños más esperados esta semana, y es a causa del gran esfuerzo que pusiste.

VIRGO

Los astros te dicen que no te sientas mal por lo que sucedió en el pasado, sobre todo si no fue tu culpa. Concéntrate en el presente y da lo mejor de ti para que en el futuro no te recrimines por nada. Vive al máximo, esa es la clave.

LIBRA

Tienes que abrir los ojos y darte cuenta de que a veces hay personas que quieren aprovecharse de tu nobleza. Como saben que eres alguien muy culposo, te incriminan cosas que tú ni siquiera hiciste. No pagues los platos rotos de otros.

ESCORPIO

No puedes hacerte responsable de toda la gente, a veces tienes que permitir que se equivoquen para que aprendan. Además, eso te liberará mucho, en vista de que siempre intentas solucionar la vida de otros antes que la tuya.

SAGITARIO

Se impone que te alejes de todo lo que te frena, ya sea lugares, personas o cualquier otra cosa. Es importante que te cuides y sepas qué no es bueno para ti. Descubrirás las malas intenciones de una de tus amistades.

CAPRICORNIO

Si tienes pareja, se prevé que haya entre ambos muchos momentos románticos. Revivirán la llama y esa persona podría darte una sorpresa para demostrarte cuánto te ama en realidad. Agradece esos detalles porque no cualquiera los tiene.

ACUARIO

Estarás un poco más estresado porque no se han solucionado ciertos problemas que ya cargabas. Eso te hará sentir mortificado, pero tienes que confiar en el proceso. Todo saldrá bien, más si te esfuerzas en lograrlo.

PISCIS

Conocerás a alguien a través de las redes sociales y esa persona podría convertirse en tu gran amor. Solo ten cuidado con las relaciones a distancia, solo adéntrate en una si estás dispuesto a darlo todo de ti. Si no, deja que tu ser amado sea libre.

