escuchar

En los últimos años, una de las figuras que más peso ha tenido en el mundo de la adivinación es Nana Calistar, quien logró amasar una gran cantidad de seguidores gracias a su jocosa manera de compartir el mensaje del cosmos. Hoy, la pitonisa tomó sus redes sociales para compartir qué le espera a cada signo para este miércoles 13 de diciembre en el amor, las finanzas y el trabajo.

Aries

Amores intensos, incluso uno de tierras lejanas, te mostrarán por qué otras relaciones no funcionaron. Confía en tu camino y en tus experiencias. Aprovecha las oportunidades laborales y económicas que se presentan para invertir en tus proyectos.

Tauro

Enfrentarás una semana de cambios y reflexión, donde desafiarás obstáculos en tus planes. Puede que te sientas herido emocionalmente, pero tu fortaleza interior pronto te llevará a la felicidad.

Géminis

Deja atrás el pasado y enfrenta los desafíos actuales. Una oportunidad de negocio relacionada con ventas o alimentos augura éxito. Una amistad cercana podría necesitar tu apoyo. Duerme más y cuida tu salud para evitar enfermedades.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, miércoles 13 de diciembre UNSPLASH

Cáncer

Considera nuevos planes y posibles viajes, pero respeta la individualidad de quienes te rodean. En el amor, aprende a confiar para construir algo estable. Inicia de cero y muestra tu verdadero potencial.

Leo

Vigila posibles celos de una amistad que a veces muestra interés romántico. Se avecina una fiesta y noticias especiales. Si tienes pareja, conócela mejor y evita coquetear con otros. Un negocio en mente promete ganancias.

Virgo

Podrías sentir la tentación de reconectar con alguien del pasado. La soledad ya no te afecta como antes. Ignora los comentarios negativos y enfócate en tus metas. Cuidado con posibles traiciones en el trabajo o amistades. Controla tus cambios de humor y evita dañar a personas que no merecen tu lástima.

Libra

Una oportunidad de cambio laboral se aproxima; escucha a tu corazón para tomar la decisión correcta. Libérate de personas conflictivas para mejorar tu bienestar. Valórate y mantén la firmeza ante los altibajos emocionales. Comunícate eficazmente con tu pareja para resolver problemas.

Escorpio

Importantes cambios laborales requieren tu atención para captar una oportunidad económica. Muévete activamente en busca de trabajo, especialmente en ventas. Aprende a valorar a quienes te tratan bien y expresa tus sentimientos libremente.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Sagitario

No dejes escapar al amor de tu vida por aventuras pasajeras. Evita complicarte en relaciones si ya estás comprometido. Toma tus propias decisiones y no permitas ser manipulado. Aprecia las oportunidades de amor que se presentan en lugar de esperar a quien no volverá.

Capricornio

Amistades que no aportan desaparecerán, lo cual es positivo. No esperes grandes desarrollos en el amor por ahora. Enfócate en sueños realistas para evitar frustraciones. Cuida tu alimentación para mantener tu salud.

Acuario

No temas a los cambios; disfrutarás de momentos especiales con alguien importante en tu vida. Cumple tus sueños sin dar explicaciones. No te desesperes por la actitud de los demás y enfócate en tus asuntos.

Piscis

Problemas familiares se resolverán al aclarar malentendidos. No desperdicies tiempo en relaciones que no te valoran. Considera cambios laborales, pero con precaución. Si un antiguo conflicto resurge, tendrás la oportunidad de arreglar las cosas.