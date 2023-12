escuchar

Más allá de la distancia geográfica, existen muchas cosas que diferencian a Alabama de Nueva York. Luego de la pandemia por Covid-19, donde miles de residentes de la Gran Manzana optaron por abandonar la ciudad y trasladarse a urbes con más oportunidades para disfrutar del aire libre, ahora la tendencia cambió. Recientemente, un joven compartió que se mudó del “corazón de Dixie” para iniciar su nueva vida en el norte del país, pero, aparentemente, no todo resultó como él esperaba.

Se trata de Benton McClintock, un muchacho famoso en sus redes sociales por hacer parodias. En esta oportunidad, el usuario interpretó a una persona que se sentía arrepentida de abandonar Alabama, luego de graduarse de la escuela secundaria, para establecerse en Nueva York.

En el clip, que ya sumó más de 1,2 millones de reproducciones en su cuenta de TikTok, McClintock simula que llora mientras camina por la calle y se filma a sí mismo al explicar todas las cosas que detesta de la gran ciudad.

“Pensé que iba a ser como vivir en West Village, como salir con una persona adinerada, heredero de una compañía de la lista Fortune 500, pero nada de eso sucedió”, comenzó Benton, quien agregó que, en lugar de eso, todos los fines de semana se iba a un bar para que “otros compañeros de fraternidad derramaran bebidas sobre él”.

En ese orden, también expresó: “No es lo que esperaba. Es muy solitario, desagradable y muy sucio. No se parece en nada a lo que muestran en las películas o en la televisión”.

Archivo.- Una rata en el andén de una estación de metro, el 27 de enero de 2015, en la ciudad de Nueva York (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

A primera vista, el joven parecía llorar de forma legítima, no solo por las lágrimas, sino por la expresión en el rostro y por la lista de cosas con la que argumentó que Nueva York no era el lugar para él. No obstante, mencionó temas que son un verdadero problema en la ciudad, como las ratas, que son parte del día a día de los residentes, casi sin importar en qué zona vivan.

El video de Benton provocó la rápida reacción de los usuarios de la plataforma digital, quienes dieron su opinión acerca del contenido. Inicialmente, muchos pensaron que se trataba de un reclamo real y algunos trataron de consolarlo y animarlo a seguir adelante, mientras que otros le sugirieron que regresara al lugar donde vivía anteriormente.

Benton McClintock se hizo viral en TikTok luego de hacer una parodia sobre Nueva York TikTok/@bentonmcclintock

Sin embargo, hubo personas que comprendieron que se trataba de una broma y opinaron al respecto, en algunos casos de forma irónica. “No se parece en nada a Sex in the City, Gossip Girl ni Friends”, escribió alguien. “¡Te mereces un Oscar! Pensé que era real y que realmente sufrías hasta que me fui a los comentarios”, dijo otro usuario, en tanto que otro expresó: “Desearía poder ver las reacciones de la gente en la calle que te ve haciendo estas cosas. Tu compromiso es de primer nivel”.

Según consignó New York Post, el joven se mudó hace seis años a la Gran Manzana para trabajar como pasante de moda. El año pasado, en una entrevista con el mismo medio, mencionó que otro de los problemas reales se relacionaba con la cantidad de agujas utilizadas que muchas personas desechaban en los parques y que herían a las mascotas cuando eran llevadas a pasear.