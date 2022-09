El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 28 de septiembre

Nana Calistar llegó este miércoles 28 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Será un miércoles de ordenar tus documentos y todo lo relacionado a lo legal. Todo te va a salir justo como lo planeaste, solo no olvides cómo ejecutarlo. Y, si algo se sale de control, solo se tratará de algo que debías aprender.

Tauro

Se te podrían presentar algunas pruebas en el camino, pero ahí es cuando tendrás la encomienda de velar por tu integridad y no por la de nadie más. Cuídate de problemas musculares y de presión arterial, ante cualquier molestia, ve al médico.

Géminis

Permite que la vida siga su curso sin estresarte por lo que pasará. Las personas que te dañaron recibirán su merecido en algún momento. No odies a nadie, porque te provocaría daños a la salud, solo deja ir lo negativo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

Cáncer

No permitas que las personas se salgan con la suya solo porque no te defiendes. Deja las cosas en claro y marca tus límites. Así la gente sabrá que no te puede hacer daño. Aclara cualquier malentendido con tus seres queridos.

Leo

Llegó la hora de que te pongas como prioridad y pienses que hay muchas cosas que te faltan por vivir. Concéntrate en aprovechar todo lo bueno y dejar atrás cada una de tus preocupaciones. Ve por lo que te hace feliz.

Virgo

Es mejor que esperes a tener la mente más clara antes de decidir cualquier cosa. Tomar una decisión si estás confundido es el peor error porque los problemas no faltarán y después te lamentarás. Vive tu vida como quieras, pero con responsabilidad.

Libra

Concéntrate en lo tuyo: en tu vida, en tu trabajo y en lo que te haga feliz. Deja que los demás hagan lo que a ellos les corresponda. Con esto no solo los dejarás ser libres al dejar de intentar controlar todo, sino también te liberarás tú.

Escorpión

No dejes que tu vida se opaque por cosas sin sentido. Aprovecha cada instante que tienes como si fuera el último. Si quieres hacer algo, hazlo. No esperes que los demás lo hagan por ti ni que todo se resuelva mágicamente.

Sagitario

Se aproxima una separación dentro de tu familia, incluso algunas discusiones en las que estarás involucrado. Si en tu trabajo hay inestabilidad, es porque quizá no has encontrado lo que de verdad te apasiona.

Capricornio

Si tú no crees en ti, nadie más lo hará. Comienza a mirarte como el gran profesional que eres y admira lo que tienes frente al espejo. Hay mucha gente asombrada por tus talentos, pero nunca te lo dirán.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Acuario

Quizá tu alimentación no fue la correcta en los últimos meses, pero solo tú tienes la oportunidad de cambiarlo. Es preciso que hoy le pongas más atención a tu salud y que evites cualquier malestar estomacal.

Piscis

En cuestiones del amor: tu relación está en la cuerda floja porque pides más de lo que esa persona puede darte. Además, tampoco exijas algo que ni siquiera tú estás dispuesto a dar. Relájate y mejor concéntrate en el trabajo.