El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 21 de septiembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 21 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Los astros te dicen que si deseas estabilidad económica la busques y te esfuerces por ella. Aunque todo cambio debe ser tomado a consciencia y no precipitadamente. No gastes tu energía mental en preocupaciones.

Números de suerte: 38, 47, 21.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

A veces es bueno ceder ante las reclamaciones de tus seres queridos. No tienes por qué llevar la contraria siempre. Las segundas oportunidades deben de existir en tu radar porque la gente sí cambia y sí puede esforzarse.

Números de suerte: 10, 2, 50.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Estarás más fuerte que nunca en cuestiones del amor. Los admiradores llegarán por todos lados y tus relaciones sentimentales mejorarán. Por otro lado, el poder de tu palabra se volverá más fuerte para convencer a otros.

Números de suerte: 22, 14, 26.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Nunca te lances con los ojos cerrados a una situación que ya viviste en el pasado. Aprende de los errores para que no los cometas otra vez. Es bueno tener en mente por qué tus planes fracasaron para que tomes medidas diferentes.

Números de suerte: 32, 2, 17.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Es momento de dejar de lado a las personas que ya te demostraron que no están dispuestas a esforzarse por ti. Las apariencias no lo son todo, así que no te dejes impresionar a la primera. Respecto a asuntos legales, triunfarás.

Números de suerte: 21, 13, 45.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

La energía positiva estará de tu lado aún cuando tus planes no salgan del todo bien. Se retrasará uno de tus viajes, pero eso no significa mal augurio. Saldrás victorioso de cualquier situación, no hay nada de que preocuparse.

Números de suerte: 40, 32, 1.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Si algo no sale como esperas, no es momento de lamentarte, sino de emprender nuevas acciones. No te desesperes y pon manos a la obra. Piensa positivo porque la negatividad podría traerte rachas de mala suerte.

Números de suerte: 6, 12, 8.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Recuperarás la estabilidad económica que tenías porque tus planes comenzarán a realizarse. Los planetas te guiarán para que tu proyecto se lleve a cabo de la mejor manera. Tu estado de salud se regirá en base al emocional.

Números de suerte: 32, 28, 9.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tienes que aprender a equilibrar tu tiempo y tus obligaciones. Tu familia comenzará a reclamarte ciertos aspectos que dejaste de cumplir. Organízate mejor para poder hacer todo y que así tengas el balance adecuado.

Números de suerte: 22, 18, 7.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tendrás una racha en que querrás explorar todo lo desconocido y aventurarte a nuevas cosas. Estarás más optimista y eso ayudará en todos los aspectos. Los próximos días estarás rodeado de buena compañía.

Números de suerte: 16, 5, 15.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No descuides lo que ya tienes en tu vida por tratar de descubrir algo nuevo. Está bien probar suerte, pero no en todas las situaciones. Por otro lado, recuperarás un dinero perdido que podría ser de una deuda o un regalo.

Números de suerte: 1, 34, 21.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

No hay sueños imposibles y todo lo que pase por tu cabeza se puede volver realidad. Todo está al alcance siempre que lo desees. No te limites. Entrarán nuevos cambios en tu vida, en lo personal y en lo económico.

Números de suerte: 4, 10, 33.