No es Florida: el estado con más arrestos del ICE a migrantes, según el nuevo mapa de Trump

Donald Trump presentó el jueves 28 de mayo Aliens.gov, un sitio interactivo con estética de ciencia ficción que muestra datos de arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. La plataforma incluye un mapa de calor por estados y ubica a Texas como líder con más detenciones registradas.

Texas lidera el mapa de arrestos del ICE publicado en Aliens.gov

El sitio utiliza una estética asociada a los ovnis y juega con el doble sentido de la palabra “alien”, que en inglés puede referirse tanto a un extraterrestre como a un extranjero. Sin embargo, el contenido está centrado en arrestos migratorios, datos de origen, cargos y supuestas vinculaciones con pandillas.

El mapa de calor del sitio web Aliens.gov muestra los arrestos del ICE por estado en EE.UU. Aliens.gov

Como parte de la estrategia del gobierno federal, el portal exhibe un mapa con los estados donde se registraron más arrestos de ICE. El sitio no detalla con claridad el período exacto de los datos:

Texas: con Dallas a la cabeza, en donde hubo más de 15.000 arrestos registrados.

con a la cabeza, en donde hubo más de 15.000 arrestos registrados. California: con San Diego como epicentro —más de 8000 computados—.

con como epicentro —más de 8000 computados—. Florida: con Miami como principal foco de las detenciones —más de 6000 computadas—.

con como principal foco de las detenciones —más de 6000 computadas—. Arizona: con Phoenix como eje de los arrestos —más de 5400 registrados—.

con como eje de los arrestos —más de 5400 registrados—. Georgia : con Atlanta como la localidad donde se registraron más de 5100 capturas.

: con como la localidad donde se registraron más de 5100 capturas. Nueva York: con Ciudad de Nueva York como el sitio donde se registraron más de 4600 detenciones.

con como el sitio donde se registraron más de 4600 detenciones. Nueva Jersey: con Newark como el eje de los operativos, con más de 3600 arrestos registrados.

con como el eje de los operativos, con más de 3600 arrestos registrados. Illinois: con Chicago como la ciudad donde más detenciones se registraron, luego de superar los 3400.

Además de estos datos, entre la información que los usuarios también pueden observar figura:

Fecha de las detenciones.

Países de origen de las personas puestas bajo custodia federal.

de las personas puestas bajo custodia federal. Presuntos cargos penales.

Supuestas vinculaciones con pandillas.

Cómo funciona Aliens.gov y el enlace para reportes al ICE

Además de mostrar arrestos por jurisdicción, la página redirige a los usuarios a un formulario del ICE para denunciar actividades delictivas sospechosas. El sitio usa el término “encuentros” dentro de su lenguaje inspirado en los “aliens”. “Si has sido testigo de una abducción de un alien, no te alarmes. El alien está en buenas manos. Nos ocuparemos de él... y lo regresaremos a su lugar de origen”, se puede leer en la página.

El sitio web lanzado por Trump insta a los ciudadanos a denunciar migrantes indocumentados al ICE ICE

Al presionar el botón de reporte, el sitio redirige al usuario a una página del ICE con un formulario para “denunciar actividades delictivas sospechosas”. La plataforma también sostiene que los extranjeros “no pertenecen a EE.UU.” En tanto que un contador en la página muestra el número de los “encuentros” realizados, cifra que asciende a 3,1 millones.

El nuevo mapa y la estrategia migratoria de Trump

El lanzamiento del portal forma parte de la estrategia contra la inmigración ilegal impulsada por el presidente Trump. “Estos ‘Aliens’ son los millones de ilegales que invadieron nuestro país bajo la cobertura de la oscuridad“, se indica en el sitio web.

ICE Detiene A Padres De Familia Justo Antes De La Celebración De

“Este es un esfuerzo sin precedentes para llamar la atención sobre el hecho de que la frontera de la administración anterior no solo puso en riesgo a las familias de los estados fronterizos, sino que muchas personas en todo el país corrieron peligro”, expresó un funcionario de la Casa Blanca en diálogo con Fox News Digital.

La administración Trump informó que actualizará las cifras constantemente y también se incluirán en la aplicación de la Casa Blanca.