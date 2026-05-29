Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: banderas a media asta y probabilidad de tormentas eléctricas

La administración Trump deportó a principios de mayo a un migrante haitiano de Marathon, Florida, que poseía el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Según Miami Herald, la expulsión ocurrió a pesar de una orden judicial que salvaguarda a los beneficiarios de dicho programa de cualquier expulsión del país norteamericano.

Una marcha a favor de mantener el Estatus de Protección Temporal para los haitianos en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, Florida, el 28 de enero de 2026. (AP foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Sin embargo, el hombre, identificado bajo el nombre de Brulan, retornó al sur del Estado del Sol dos semanas después gracias a una demanda por detención ilícita que presentó su abogada. Según su propio testimonio, los haitianos viven una incertidumbre sobre el futuro de este beneficio migratorio, cuyo destino depende ahora del fallo definitivo en la Corte Suprema. “Pensé que iba a morir”, dijo el extranjero sobre la realidad que vivió al regresar a su país y enfrentar a pandilleros.