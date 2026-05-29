Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: banderas a media asta y probabilidad de tormentas eléctricas
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Preocupación en Florida por el futuro de los haitianos con TPS: el caso que hizo temer por deportaciones
La administración Trump deportó a principios de mayo a un migrante haitiano de Marathon, Florida, que poseía el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Según Miami Herald, la expulsión ocurrió a pesar de una orden judicial que salvaguarda a los beneficiarios de dicho programa de cualquier expulsión del país norteamericano.
Sin embargo, el hombre, identificado bajo el nombre de Brulan, retornó al sur del Estado del Sol dos semanas después gracias a una demanda por detención ilícita que presentó su abogada. Según su propio testimonio, los haitianos viven una incertidumbre sobre el futuro de este beneficio migratorio, cuyo destino depende ahora del fallo definitivo en la Corte Suprema. “Pensé que iba a morir”, dijo el extranjero sobre la realidad que vivió al regresar a su país y enfrentar a pandilleros.
Así será el clima de hoy en el sur de Florida
El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para el viernes 29 de mayo anticipa un cielo parcialmente soleado con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 89,6°F (32°C) en las horas más cálidas del día.
Por la noche, las condiciones meteorológicas cambiarán hacia un ambiente más fresco. La temperatura mínima descenderá hasta los 75,2°F (24°C) según los datos oficiales del organismo.
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