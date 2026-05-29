Ocho estudiantes quedaron atrapados cuatro horas en una montaña rusa a 30 metros de altura en Texas

GALVESTON.– Ocho estudiantes quedaron atrapados durante casi cuatro horas en una montaña rusa en Galveston, Texas, después de que una falla obligara a detener el juego a unos 30 metros de altura, justo antes de una de sus caídas más pronunciadas.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde en la montaña rusa Iron Shark, una de las atracciones del Pleasure Pier, cuando el grupo, integrado por alumnos de Houston, quedó suspendido en plena subida inicial del recorrido. Según medios locales, los vagones se detuvieron poco antes de alcanzar el punto máximo de la estructura, desde donde la atracción desciende casi en vertical.

El muelle fue evacuado mientras los bomberos desplegaban una escalera de gran altura para iniciar un rescate complejo y minucioso. Los estudiantes fueron bajados uno por uno, sujetos con arneses, en una operación que se extendió durante varias horas y concluyó alrededor de las 20.30, cuando todos ya estaban a salvo en tierra firme.

El jefe de Bomberos de Galveston, Mike Varela, dijo que los jóvenes estaban conmocionados por la experiencia, pero en buen estado general. “Por supuesto estaban alterados por tener que bajar por esa escalera y por haber estado bajo el sol”, señaló. “Fueron revisados por posible deshidratación y todos parecen estar bastante bien”.

Rescatan a ocho estudiantes atrapados en una montaña rusa

Los ocho pasajeros formaban parte de una excursión escolar organizada por dos escuelas charter del distrito escolar independiente de Houston: Energized for STEM Academy Middle School y STEM Academy High School. El distrito confirmó en un comunicado que todos los estudiantes, docentes y acompañantes se encontraban a salvo.

“Estamos agradecidos de que todos los estudiantes, el personal y los acompañantes estén seguros. La administración escolar está en contacto directo con las familias de todos los alumnos que participaron del viaje”, indicó el distrito, que también agradeció el trabajo de los socorristas y del personal del parque.

Ocho estudiantes quedaron atrapados en una montaña rusa en Texas Captura de video

Terry Turney, director de operaciones de Pleasure Pier, explicó al New York Post que un problema aún no identificado activó la detención de emergencia de la atracción. Según dijo, el mecanismo funcionó como estaba previsto.

“La atracción experimentó una falla durante su ascenso inicial, pero, tal como fue diseñada, se detuvo de inmediato para mantener a todos a salvo”, sostuvo Turney.

Las autoridades investigan ahora qué provocó el desperfecto en la montaña rusa, mientras el parque revisa sus protocolos de seguridad antes de volver a poner en funcionamiento la atracción.

Agencia Reuters