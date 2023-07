El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 5 de julio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 5 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tendrás prosperidad económica, pero debes ser más cuidadoso con tu dinero. No lo gastes en cualquier cosa que se te antoje, antes verifica si no tienes cuentas por pagar. El consumismo desmedido no te dará la felicidad que quieres.

Números de suerte: 8, 13, 11.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Es preciso que para llegar a cumplir tus sueños los visualices todos los días. Imagina cómo sería tu vida llena de logros y satisfacciones. De tanto pensarlo, el Universo no tendrá otra opción que entregártelos. Sé perseverante.

Números de suerte: 46, 21, 8.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tendrás algunos conflictos con tu pareja, pero solo son pruebas que deberán superar para demostrarse si realmente son el uno para el otro. No tienes nada de que preocuparte, si su amor es verdadero, puede superarlo todo.

Números de suerte: 6, 15, 33.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

En esta mitad de semana deberás desarrollar más tu paciencia, dado que todo lo que esperabas llegará a ti con mayor lentitud. Ten en cuenta que los astros tienen su manera de hacer las cosas y si todo se da con calma, es por alguna razón.

Números de suerte: 5,14, 34.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Es importante que te des un respiro de todas las actividades que tienes para hacer. Podría traerte repercusiones físicas el no descansar. Si tienes mucho trabajo, trata de dejarlo en la oficina y no te lleves las preocupaciones a casa.

Números de suerte: 19, 16, 9.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

A partir de ahora tendrás la inquietud de explorar todo lo que tenga que ver con tu espiritualidad. Buscarás estar contigo mismo mientras meditas o analizas en silencio tu vida. Para eso necesitarás poner un freno, descansar y relajarte.

Números de suerte: 3, 9, 23.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Habrá un poco de tensión con tu familia y tu pareja, pero nada que no se pueda solucionar. Solo tendrás que ser más flexible a la hora de llegar a un acuerdo. Por otro lado, gozarás de buena salud y mucha energía.

Números de suerte: 7, 13, 28.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Si tienes pareja, trabajarás junto a ella en un proyecto que promete darles buenas ganancias económicas a ambos. Rodéate de ese tipo de personas, las que te sumen y te ayuden a desarrollarte en todos los ámbitos.

Números de suerte: 28, 36, 10.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se te presentará la oportunidad de demostrar tus talentos en tu trabajo. No tengas miedo de hacerlo, ten por seguro que te beneficiará. En cuestiones del amor, conocerás a algunas personas y recibirás una grata sorpresa.

Números de suerte: 12, 37, 18.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Te convertirás en una persona más responsable, estarás más dedicado a tus labores y eso ayudará a que la prosperidad llegue a tu entorno. Solo ten cuidado, no seas tan exigente contigo, con que des lo mejor de ti está perfecto.

Números de suerte: 5, 1, 23.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Te desharás de esas ataduras que no te dejaban avanzar y sentirás una gran satisfacción interna. La energía planetaria está de tu lado en estos instantes, por lo que lograrás lo que te habías propuesto hace tiempo.

Números de suerte: 18, 27, 35.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Todo lo relacionado con tu vida social muestra buenas proyecciones. A pesar de que no eres una persona muy sociable, ahora disfrutarás de relacionarte con otros. Aprovecha al máximo esa racha y diviértete o saca beneficios de allí.

Números de suerte: 3, 7, 9.

Horóscopo de Piscis

