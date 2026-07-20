Elecciones 2026 en Nueva York: la prohibición al ICE en centros de votación que busca evitar intimidación

Nueva York reforzó las garantías para los votantes de cara a las elecciones de 2026. La gobernadora Kathy Hochul aseguró que el estado cuenta con nuevas medidas para proteger el acceso a las urnas y evitar situaciones que puedan desalentar la participación electoral. En ese contexto, defendió una ley que restringe la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los centros de votación y cuestionó la política electoral impulsada por la administración de Donald Trump.

Kathy Hochul explicó cómo Nueva York limitará el acceso del ICE a los centros de votación

Durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS, Hochul afirmó que firmó una legislación destinada a impedir que agentes migratorios se presenten en lugares de votación durante las jornadas electorales.

“Es contra lo que está haciendo el ICE, para decir que los agentes del ICE no pueden presentarse en los centros de votación“, señaló la gobernadora. La mandataria explicó que la iniciativa, firmada en mayo, forma parte de una estrategia más amplia para garantizar que los ciudadanos habilitados para votar puedan hacerlo sin presiones externas ni obstáculos que afecten el ejercicio de ese derecho.

Por qué Nueva York considera que la presencia del ICE puede intimidar a los votantes

Hochul sostuvo que la presencia de autoridades migratorias cerca de las urnas podría generar temor en determinados sectores de la población y afectar la concurrencia a las elecciones.

“¿Pueden imaginar este escenario? Comunidades que de repente vean agentes el día de la elección para generar miedo e intimidación”, planteó durante la entrevista.

Según la funcionaria, el objetivo de la legislación es evitar cualquier situación que pueda interpretarse como una forma de presión sobre los electores y preservar la confianza en el proceso democrático.

Kathy Hochul acusó a Donald Trump de debilitar la seguridad electoral

La demócrata también cuestionó el papel del gobierno federal en materia de seguridad electoral y aseguró que varias herramientas de protección utilizadas durante los últimos años fueron debilitadas.

“El gobierno federal básicamente ha desmantelado todas las protecciones en las que confiábamos para proteger esta esencia central de nuestra democracia“, afirmó.

Además, sostuvo que los estados deben asumir un rol más activo para garantizar elecciones seguras y transparentes ante la falta de confianza que, según ella, genera la actual administración federal.

La demócrata también cuestionó el papel del gobierno federal en materia de seguridad electoral Archivo

ICE y elecciones 2026: el debate por la presencia de agentes federales en las urnas

De acuerdo con CBS News, la discusión sobre la protección de los centros de votación cobró fuerza en distintos estados durante los últimos años, especialmente en medio de los debates nacionales sobre inmigración, participación ciudadana y acceso al voto.

Diversas organizaciones de derechos civiles, como el Brennan Center for Justice, sostienen que la presencia de organismos vinculados al control migratorio cerca de las urnas puede desalentar la concurrencia de algunos sectores de la población, incluso cuando las personas cuentan con derecho a participar en las elecciones.

Por ese motivo, varios gobiernos estatales impulsaron medidas orientadas a reforzar la confianza de los electores y garantizar que los procesos electorales se desarrollen sin interferencias ni situaciones que puedan interpretarse como intimidación.

Diversas organizaciones de derechos civiles sostienen que la presencia de organismos vinculados al control migratorio cerca de las urnas puede desalentar la concurrencia Imagen Ilustrativa generada con IA

Qué cambia en las elecciones de Nueva York con las nuevas restricciones al ICE

La restricción se aplicará en todos los centros de votación del estado y se suma a otras iniciativas destinadas a fortalecer las garantías electorales antes de los próximos comicios.

Nueva York también aprobó en los últimos años la John R. Lewis Voting Rights Act, una legislación estatal orientada a ampliar las protecciones para los votantes y prevenir prácticas discriminatorias.