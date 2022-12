El increíble fenómeno que se vio en el cielo de California

escuchar

Pese a que hay críticas severas contra la conectividad y cómo ha alejado a los humanos de las maravillas de la vida real, las redes sociales también facilitan la cercanía con paisajes que, de otra forma, no llegarían a conocerse.

Una prueba de ello fue el fenómeno que se vio en el cielo este fin de semana en California. Una de las impactantes imágenes fue capturada y compartida por la fotógrafa Rain Hayes en Twitter, quien quedó sorprendida por lo que vio: “Extraña nube brillante sobre el lago Merritt durante el final del crepúsculo astronómico de esta mañana”, escribió.

Esta es la imagen captada por la fotógrafa Rain Hayes en Lake Merritt, en Oakland, California @RainHayesPhoto - @RainHayesPhoto

La fotografía fue compartida cientos de veces y llegó hasta los ojos de un científico climático, quien aportó contexto sobre el fenómeno que estuvo al alcance de los californianos. Daniel Swain escribió: “¡Gran toma de lo que parece ser una nube noctilucente sobre el Área de la Bahía de San Francisco esta mañana! Tales nubes son muy raras en esta latitud y también en invierno, y son las nubes más altas y secas de la Tierra, que se forman en la mesosfera a unas 50 millas de altura. ¡Guau!”.

En los comentarios, Swain se dijo muy sorprendido por atestiguar este fenómeno en pleno mes de diciembre. “Es una toma bastante única, dada la muy rara confluencia de ubicación, tiempo estacional y otras condiciones únicas”.

La cuenta de Bay Area del Servicio Meteorológico Nacional publicó una liga con información sobre las nubes noctilucentes, también conocidas como mesosféricas polares. De acuerdo con el sitio Atmospheric Optics, la posibilidad de ver el cielo iluminado generalmente se limita a un periodo de verano (boreal) entre mayo y agosto, además no son visibles bajo la luz del día sino una hora después de la puesta del sol.

El sol es capaz de reflejar luz cuando las nubes están lo suficientemente altas.

Entre los lugares en donde es más probable distinguir nubes noctilucentes están Austria, Italia, Hungría y la región sur de Alemania. Mientras que en Estados Unidos es más factible captarlas en Utah y Colorado.

La fotógrafa Rain Hayes fue una entre decenas de personas que quedaron maravilladas en la región por la iluminación en el cielo. “¡Fue fascinante! Lo vislumbré esta mañana en South Bay. Interesante como me llamó la atención, después de todo era solo una nube”, escribió una usuaria.

Una de las explicaciones recientes para la aparición de estas nubes fuera de temporada relaciona el fenómeno con los lanzamientos espaciales, según una investigación publicada en la revista Earth and Space Science.

El estudio analizó datos sobre el comportamiento de las nubes entre 2007 y 2021, proporcionados por el satélite Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM) de la NASA. No hallaron una tendencia uniforme de comportamiento, pero notaron que la frecuencia de estas manifestaciones sí incrementó en coincidencia con lanzamientos puntuales.

El usuario captó las nubes noctilucentes en Cameron Park, California @ rcarruth - @rcarruth

Bajo estas circunstancias, el vapor de agua impulsado y arrastrado durante dichas operaciones espaciales terminaría en zonas suficientemente frías de la atmósfera superior, propiciando las condiciones para la generación de nubes noctilucentes en cualquier momento del año.

Esta explicación tendría sentido porque, precisamente, el viernes se lanzó el nuevo satélite franco-estadounidense SWOT desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en Santa Bárbara, con la misión de captar los movimientos del agua en la tierra.

LA NACION