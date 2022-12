Trabajó como azafato por 17 años y reveló sus anécdotas más desagradables

escuchar

Pierre-Yves Monnerville trabajó como azafato durante 17 años para dos aerolíneas diferentes. Pasó casi dos décadas al servicio de la gente que viajaba en avión, lo que le permitió adquirir experiencias innumerables. En ese sentido, decidió compartir con el público sus secretos más preciados y las anécdotas más turbias que vivió a bordo.

El exasistente de vuelo admitió, en entrevista con el portal Bussines Insider, que, a pesar de que su travesía en los aviones fue muy placentera gracias a su personalidad, también hubo momentos de tensión. “Algunos de mis colegas tenían enfrentamientos con los pasajeros de forma regular, pero eso rara vez me pasaba a mí... No estaba allí para jugar al policía con los pasajeros, pero siempre traté de calmar las situaciones difíciles”, aseguró.

Desde su perspectiva, es muy fácil lidiar con los viajeros, ya que no es necesario hablarles mal cuando incumplen las reglas. “Aunque a veces eran groseros y rebeldes, en realidad disfruté tratar con ellos. Creo que tenía la personalidad adecuada para el trabajo: nunca he tenido problemas para ser cortés con las personas, incluso cuando no eran amables. Es por eso que, durante la mayor parte de mi carrera, nunca lo sentí como un trabajo”, aseveró.

Los asistentes de vuelo son expertos en cuanto al confort dentro de un avión Unsplash

Sus experiencias más extrañas

Monnerville dejó los aviones para dedicarse de tiempo completo al lanzamiento de su marca de ropa, Unapologaytic. Fue en 2020 cuando se retiró y ahora se desempeña además como fotógrafo de fitness y moda, un cambio radical en comparación con lo que solía hacer. No obstante, antes de este camino tuvo que controlar situaciones imprevistas con los pasajeros.

Entre las experiencias desagradables, solo hubo algunas relacionadas con la ingesta de alcohol y de tabaco. “Cuando la gente no quería seguir nuestras instrucciones, siempre intentaba hablar. A menudo, les decía a los pasajeros: ‘No voy a su oficina y les digo cómo hacer su trabajo’”, compartió el exprofesional de a bordo.

¿Por qué no se puede fumar dentro de un avión?

Para el hombre, lo más tedioso fue encontrarse con un pasajero que infringía las reglas. Lejos de molestarse, todo el tiempo buscó mediar la situación e intentó poner a salvo al resto de tripulantes. “Fumar en los baños es muy grave porque algunas chispas perdidas podrían poner en peligro a todo mundo”, dijo.

En una ocasión, atrapó a un viajero fumando y lo único que hizo fue cerciorarse de que no hubiera residuos encendidos en alguna parte de la aeronave. “Mi primera prioridad era asegurarme de que no estuviéramos todos en peligro”, expresó. Después, reprendió al viajero, aunque de una manera suave y tranquila: “¿Te das cuenta de que podrías meterte en un gran problema por esto? Fumar en un avión no solo te da una multa, sino que puedes ir a prisión”, le advirtió.

Los asistentes de vuelo están encargados de preservar el orden en el avión Unsplash

Cuando bajó del avión a un pasajero

En otra ocasión, en un viaje de España a Londres, se le preguntó a la tripulación si se sentía cómoda al llevar a un pasajero que se había pasado de copas. “Le pregunté a mi equipo. Nos afecta a todos, así que no es una decisión que puedas tomar solo, pero todos dijimos que estaba bien”, añadió Pierre-Yves.

Minutos después de despegar, todos los azafatos se arrepintieron. Se dieron cuenta de que el sujeto sí representaba un peligro en el vuelo y Monnerville le pidió al capitán que regresaran para dejarlo. “Por suerte, me apoyó. Cuando regresamos al aeropuerto, descubrimos que los despachadores nos habían engañado. Resultó que el hombre estuvo en el aeropuerto durante dos días y estaban desesperados por deshacerse de él”, agregó para Business Insider.

