El keniano Kipruto gana el maratón masculino de Nueva York

El keniano Benson Kipruto superó este domingo por apenas centésimas de segundo a su compatriota Alexander Mutiso en la carrera masculina del Maratón de Nueva York, en un final de infarto.

Un emocionante duelo en condiciones perfectas vio a Mutiso casi alcanzar a Kipruto con un último esfuerzo en los metros finales, en lo que fue el final más ajustado en la historia del Maratón de Nueva York.

Kipruto cruzó la meta en dos horas, ocho minutos y nueve segundos, con su compatriota Mutiso a tan solo 16 centésimas de segundo.

El keniano Albert Korir, ganador de Nueva York en 2021, fue tercero con un tiempo de 2:08:57.

