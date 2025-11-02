El keniano Kipruto gana el maratón masculino de Nueva York
El keniano Benson Kipruto superó este domingo por apenas centésimas de segundo a su compatriota Alexander Mutiso en la carrera masculina del Maratón de Nueva York.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El keniano Benson Kipruto superó este domingo por apenas centésimas de segundo a su compatriota Alexander Mutiso en la carrera masculina del Maratón de Nueva York, en un final de infarto.
Un emocionante duelo en condiciones perfectas vio a Mutiso casi alcanzar a Kipruto con un último esfuerzo en los metros finales, en lo que fue el final más ajustado en la historia del Maratón de Nueva York.
Kipruto cruzó la meta en dos horas, ocho minutos y nueve segundos, con su compatriota Mutiso a tan solo 16 centésimas de segundo.
El keniano Albert Korir, ganador de Nueva York en 2021, fue tercero con un tiempo de 2:08:57.
rcw/mw/ag/dr
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Trump amenaza con atacar militarmente Nigeria por la persecución de cristianos
- 2
¿Se volvió peligroso hablar en español en EE.UU.? El miedo se apodera de la comunidad latina en la era Trump
- 3
Cuánto cuesta comprar un Tesla Cybertruck nuevo en Estados Unidos en noviembre 2025
- 4
Quién es la ganadora del Miss Venezuela: candidata para ganar el Miss Universo 2025