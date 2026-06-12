Secretario Mullin sobre presencia del ICE en el Mundial 2026: “No estamos haciendo control de inmigración”
El jefe del DHS detalló cuál será el rol de la entidad durante la Copa del Mundo
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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, definió el rol que tendrán las agencias federales durante el Mundial 2026. El funcionario se refirió a la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el torneo y aseguró que la prioridad será garantizar la seguridad, mantener el orden y hacer cumplir las leyes.
El enfoque del ICE en los operativos durante el Mundial 2026
Según explicó Mullin en diálogo con CBS News, el ICE no solo se ocupa de temas migratorios. La agencia también se enfoca en hacer cumplir las leyes y combatir crímenes como la venta de productos falsificados o entradas fraudulentas, una tarea habitual en grandes eventos deportivos como la Copa del Mundo.
Además, el funcionario señaló que los agentes estarán atentos a personas buscadas por delitos graves, terrorismo o tráfico de drogas, con el objetivo de identificar a quienes tengan órdenes de captura y garantizar la seguridad de los aficionados.
Mullin sostuvo que parte de la política y de los medios contribuyeron para crear una imagen negativa del ICE. Según su postura, hasta hace poco tiempo las personas ni siquiera conocían la existencia de la agencia, pero ahora hay sectores que la presentan como una organización controvertida.
Recientemente, más de 120 organizaciones civiles emitieron una alerta de viaje para los millones de visitantes que se esperan durante el torneo, al advertir sobre posibles problemas migratorios o restricciones de ingreso.
Frente a estas preocupaciones, Mullin reiteró que la misión del ICE en los estadios estará enfocada en la seguridad pública y no en perseguir a personas por su origen o estatus. “No estamos haciendo control de inmigración”, remarcó.
Las ciudades en las que patrullará el ICE durante el Mundial
El ICE estará presente en las distintas zonas de Estados Unidos en las que se llevarán a cabo los partidos de la Copa del Mundo y en sectores en los que se produzcan aglomeraciones de personas, como en los Fan Festival de la FIFA.
Tal y como lo confirmó la FIFA, las ciudades elegidas y sus respectivos estadios son:
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (rebautizado para el Mundial 2026 como Atlanta Stadium).
- Boston: Gillette Stadium (ahora Boston Stadium).
- Dallas: AT&T Stadium (ahora Dallas Stadium).
- Houston: NRG Stadium (ahora Houston Stadium).
- Kansas City: Arrowhead Stadium (ahora Kansas City Stadium).
- Los Ángeles: SoFi Stadium (ahora Los Angeles Stadium).
- Miami: Hard Rock Stadium (ahora Miami Stadium).
- Nueva York y Nueva Jersey: MetLife Stadium (ahora New York/New Jersey Stadium).
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (ahora Philadelphia Stadium).
- San Francisco: Levi’s Stadium (ahora San Francisco Bay Area Stadium).
- Seattle: Lumen Field (ahora Seattle Stadium).
El DHS aseguró el financiamiento del ICE antes del Mundial 2026
Las declaraciones de Mullin se dieron en un marco de discusión legislativa sobre la aprobación o no de un proyecto de ley que disponía de 70.000 millones de dólares de financiamiento para el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Finalmente, la propuesta se aprobó en ambas cámaras y recibió la firma del presidente Donald Trump este miércoles. De la cifra total, el ICE recibirá US$38.000 millones para su funcionamiento.
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