El listado oficial con los parques de diversiones en EE.UU. más baratos que Disney: ahorro de más de US$150

Al momento de planear las vacaciones familiares, muchas personas piensan en Walt Disney World o Disneyland. Sin embargo, estos destinos suelen requerir un presupuesto elevado. Afortunadamente, existen otros parques de diversiones en Estados Unidos que resultan más accesibles y permiten ahorrar más de US$150 sin resignar diversión.

Cuáles son los parques de diversiones más baratos en Estados Unidos

Los parques temáticos de Disney tienen entradas que van desde US$65 hasta US$643, según el complejo y la fecha, sin contar los gastos adicionales de comida, transporte y recuerdos. Por suerte, en Estados Unidos hay otras alternativas que ofrecen experiencias de primer nivel a precios mucho más razonables, según el sitio GOBankingRates.

El parque Punta de cedro posee 18 montañas rusas de clase mundial (Captura/CedarPoint)

A continuación, el listado de los parques más económicos en EE.UU.:

Cedar Point

Ubicado en la península del lago Erie, en Sandusky, Ohio, este parque de atracciones se fundó en 1870 y es el segundo más antiguo en funcionamiento del país. Es conocido como la “Capital Mundial de las Montañas Rusas”, ya que alberga 18 montañas rusas de clase mundial, según Billionhands.

El complejo incluye una playa de una milla (1.6 kilómetros) de largo, un parque acuático al aire libre llamado Cedar Point Shores y otro cubierto, Castaway Bay. También ofrece zonas familiares, espectáculos en vivo y una amplia variedad de opciones gastronómicas.

Los pases diarios y los abonos de pretemporada para Cedar Point parten desde US$50, pero el Paquete Funday se presenta como la opción más conveniente, al incluir estacionamiento y comidas durante todo el día (una cada 90 minutos) por US$75. Para los residentes de la zona, el pase de verano tiene un valor mensual de US$18.

Hersheypark

A pocos minutos de Harrisburg, Pensilvania, Hersheypark reúne a familias atraídas por el universo del chocolate y las emociones fuertes. El parque cuenta con 14 montañas rusas, entre ellas la más reciente incorporación: Wildcat’s Revenge, una montaña híbrida de madera y acero, según su sitio oficial.

El boleto de un solo día cuesta alrededor de US$69, aunque hay promociones para dos días que bajan el precio a US$47. Los grupos de más de 15 personas acceden a descuentos especiales y pagan US$29,95 por persona, una de las tarifas más bajas del mercado.

El parque Six Flags Gran Aventura Este tiene la montaña rusa Jersey Devil, una de las montañas rusas monorraíl más rápidas del mundo (Captura/sixflags.com)

Six Flags Great Adventure

En Jackson, Nueva Jersey, Six Flags Great Adventure ofrece una combinación única de adrenalina y naturaleza. Allí se encuentra la Jersey Devil, una de las montañas rusas monorraíl más veloces del mundo, que alcanza los 93 kilómetros por hora. Además, el parque dispone de un safari de animales en automóvil, atracciones familiares y espacios diseñados para los más pequeños, según el sitio oficial de Six Flags.

Las entradas de un día comienzan en US$39 si se adquieren en línea, aunque no incluyen estacionamiento. También hay promociones especiales: quienes asisten con un amigo obtienen la entrada a US$29 cada uno.

LEGOLand

Con sedes en California, Nueva York y Florida, LEGOLand se posiciona como la opción ideal para los más chicos. En el LEGOLand New York Resort, ubicado en Goshen (NY), las entradas en línea cuestan US$49 para adultos y US$29 para niños.

LEGOLand tiene atracciones en California, Nueva York y Florida (Instagram/@walkingonglitterandsunshine)

Los pases de temporada oscilan entre US$95 y US$119, según la fecha de compra, e incluyen un 10% de descuento en comidas, bebidas, productos y estancias en el LEGOLand New York Hotel, de acuerdo con GOBankingRates.

Nickelodeon Universe

Con parques en Nueva Jersey y Minnesota, Nickelodeon Universe ofrece atracciones para todas las edades: desde montañas rusas imponentes hasta juegos pensados para los más pequeños. Ambos se encuentran dentro de dos de los centros comerciales más emblemáticos de Estados Unidos: el American Dream y el Mall of America.

El parque Universo Nickelodeon ofrece numerosas atracciones en Nueva Jersey y Minnesota (Instagram/@airtimethrills)

Las entradas básicas cuestan US$62,91, mientras que el pase de diversión de un día, que permite acceder hasta a cinco atracciones, se vende a US$109, según información de American Dream.