El mejor parque temático de todo Estados Unidos no está en Orlando, según un nuevo ranking

Al hablar de parques de diversiones, la gran mayoría de personas piensa en los populares complejos de Orlando, Florida, como Disney y Universal. Sin embargo, un nuevo ranking posicionó a Dollywood como la mejor instalación de atracciones de todo Estados Unidos. Ubicado en Tennessee y cofundado por la cantante Dolly Parton, fue destacado por los turistas por sus juegos, la hospitalidad de su personal y la experiencia general que ofrece a sus visitantes.

Dollywood es el mejor parque temático de Estados Unidos en 2025, según un nuevo ranking

La plataforma de viajes Tripadvisor realizó los Traveler’s Choice Awards. En la categoría Best of the Best (Lo mejor de lo mejor, en español), se destacó Dollywood como el mejor parque temático de Estados Unidos.

Dollywood se ubicó como el mejor parque temático de Estados Unidos, por encima de Disney y de Universal Tripadvisor

El complejo, creado por la reconocida cantante estadounidense Dolly Parton, se encuentra ubicado en Great Smoky Mountains en la ciudad de Pigeon Forge, Tennessee. Entre su oferta, se destacan múltiples atracciones para disfrutar:

Montañas rusas de alta velocidad.

Un parque acuático contiguo.

Actividades para cantar en coro.

Un museo sobre la vida de Dolly Parton, que exhibe sus trajes y recuerdos.

Según aclaró el sitio de viajes, el galardón que recibió Dollywood solo se otorga a quienes reciben un gran volumen de reseñas y opiniones excepcionales de la comunidad durante un período de 12 meses. “De nuestros ocho millones de alojamientos, menos del 1% alcanza este hito”, resaltó Tripadvisor.

El parque temático recibió una puntuación de 4,3 (sobre 5) entre más de 19.000 opciones de visitantes y se ubicó primero entre los 20 lugares destacados.

El complejo de atracciones logró posicionarse por encima de otros parques temáticos reconocidos. Por ejemplo, Magic Kingdom de Disney World quedó en segundo lugar del ranking, mientras que Knoebels Amusement Resort ocupó el puesto número tres. En tanto, Universal Studios se posicionó recién en el octavo lugar.

Los otros premios del parque Dollywood

Esta no es la primera vez que el parque de atracciones de Dolly Parton, que abrió sus puertas al público en 1986, se destaca por sobre otros complejos de diversiones de Estados Unidos.

Dollywood cuenta hasta con un museo sobre la vida de Dolly Parton, que exhibe sus trajes y recuerdos Tripadvisor

Tal como informó Knoxville News, Dollywood obtuvo el primer puesto en los Traveler’s Choice Awards de Tripadvisor tres veces en cuatro años. Además, también fue nombrado como uno de los 25 mejores parques de atracciones del mundo, al ubicarse en el 11° lugar.

El presidente de Dollywood, Eugene Naughton, destacó el logro en una declaración a Daily Mail: "Este premio es un honor porque deriva de reseñas reales dejadas por nuestros huéspedes que describen su tiempo aquí en nuestros parques y complejos turísticos”.

“Hemos ganado varios honores este año de organizaciones nacionales y todo se debe al arduo trabajo de nuestros anfitriones que se aseguran de que nuestros huéspedes se sientan bienvenidos y atendidos mientras están aquí. No ofrecemos la mejor experiencia al cliente del país para intentar ganar estos premios. Lo hacemos porque es lo correcto”, concluyó Naughton.

Mientras Dollywood encabezó la lista, Magic Kingdom de Disney World quedó en segundo lugar y Universal Studios se posicionó en el octavo puesto del ranking Tripadvisor

Uno por uno, los mejores parques temáticos y de agua de EE.UU., según el Traveler’s Choice Awards

Estos son los diez mejores parques temáticos y de agua de todo Estados Unidos, de acuerdo a los Traveler’s Choice Awards realizados por Tripadvisor: