Las nevadas en Thanksgiving 2026 que muestra el mapa de The Old Farmer’s Almanac para el jueves 26 de noviembre confirman el pronóstico de largo plazo difundido en octubre, que ubica un clima inestable con nieve el día del feriado en el Alto Medio Oeste y Alaska con una mezcla de aguanieve en los Grandes Lagos inferiores y lluvia en el Noreste.

Qué muestra el mapa del clima para el Día de Acción de Gracias

Nieve: el Alto Medio Oeste, con frío, y Alaska, salvo la franja sureste, donde prevé lluvia.

el Alto Medio Oeste, con frío, y Alaska, salvo la franja sureste, donde prevé lluvia. Lluvia y nieve: los Grandes Lagos inferiores, región que incluye Chicago, Detroit y Buffalo.

los Grandes Lagos inferiores, región que incluye Chicago, Detroit y Buffalo. Solo lluvia: el Noreste, el corredor atlántico (de Boston a Washington D.C.), el Sureste, Florida, el centro del país y el Noroeste del Pacífico.

El mapa de Old Farmer’s Almanac para Thanksgiving 2026 prevé nieve en el Alto Medio Oeste y lluvia o nieve en la región de los Grandes Lagos

El propio almanaque advierte que las condiciones pueden cambiar a medida que se acerque el feriado. Para el invierno 2026-2027, en cambio, proyecta nevadas superiores al promedio en el Noreste, los Apalaches y Alaska, entre otras zonas.

Qué dicen los pronósticos actuales sobre nieve y lluvia el jueves 26 de noviembre

Según AccuWeather, una gran tormenta se formará en el Golfo de México el martes y llegará al Noreste y al Medio Oeste entre la noche del miércoles y el jueves.

La precipitación será sobre todo lluvia, aunque podría caer nieve húmeda o aguanieve de forma breve en el norte del estado de Nueva York y en Nueva Inglaterra hacia el final del jueves.

The Weather Channel prevé lluvia intensa y ráfagas fuertes en el Atlántico medio y el noreste, y una mezcla invernal en parte del valle de Ohio. Frente al mapa del almanaque, hay estas diferencias:

Noreste: el almanaque indica lluvia y temperaturas templadas; los pronósticos suman viento fuerte y riesgo de inundación costera.

el almanaque indica lluvia y temperaturas templadas; los pronósticos suman viento fuerte y riesgo de inundación costera. Medio Oeste: el almanaque marca lluvia en el centro del país; AccuWeather ve posible nieve húmeda en Chicago, Indianapolis y Detroit, con acumulación cerca de St. Louis.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se proyectan acumulaciones de uno a cuatro pulgadas de lluvias en las Carolinas AP Photo/Ellen Schmidt

Cómo afecta el clima a quienes viajan en Thanksgiving y qué sigue

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) proyecta que 81,5 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 kilómetros) entre el 24 y el 30 de noviembre, una cifra apenas inferior a la de 2025, que corta una racha de tres años de récords. De ese total, 72,9 millones irán en auto, casi 90%, y 5,96 millones en vuelos nacionales.

The Weather Channel anticipa demoras significativas en todos los aeropuertos centrales del Noreste el jueves, y AccuWeather prevé que los retrasos pasen de Atlanta y Charlotte el miércoles a Washington D.C., Philadelphia, Nueva York y Boston en Thanksgiving.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.