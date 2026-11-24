El mapa oficial de Old Farmer’s Almanac con las nevadas confirmadas para Thanksgiving Day 2026
El almanaque publicó una proyección de largo plazo para el feriado y distingue las condiciones del jueves de las previstas durante el resto de la semana
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Las nevadas en Thanksgiving 2026 que muestra el mapa de The Old Farmer’s Almanac para el jueves 26 de noviembre confirman el pronóstico de largo plazo difundido en octubre, que ubica un clima inestable con nieve el día del feriado en el Alto Medio Oeste y Alaska con una mezcla de aguanieve en los Grandes Lagos inferiores y lluvia en el Noreste.
Qué muestra el mapa del clima para el Día de Acción de Gracias
- Nieve: el Alto Medio Oeste, con frío, y Alaska, salvo la franja sureste, donde prevé lluvia.
- Lluvia y nieve: los Grandes Lagos inferiores, región que incluye Chicago, Detroit y Buffalo.
- Solo lluvia: el Noreste, el corredor atlántico (de Boston a Washington D.C.), el Sureste, Florida, el centro del país y el Noroeste del Pacífico.
El propio almanaque advierte que las condiciones pueden cambiar a medida que se acerque el feriado. Para el invierno 2026-2027, en cambio, proyecta nevadas superiores al promedio en el Noreste, los Apalaches y Alaska, entre otras zonas.
Qué dicen los pronósticos actuales sobre nieve y lluvia el jueves 26 de noviembre
Según AccuWeather, una gran tormenta se formará en el Golfo de México el martes y llegará al Noreste y al Medio Oeste entre la noche del miércoles y el jueves.
La precipitación será sobre todo lluvia, aunque podría caer nieve húmeda o aguanieve de forma breve en el norte del estado de Nueva York y en Nueva Inglaterra hacia el final del jueves.
The Weather Channel prevé lluvia intensa y ráfagas fuertes en el Atlántico medio y el noreste, y una mezcla invernal en parte del valle de Ohio. Frente al mapa del almanaque, hay estas diferencias:
- Noreste: el almanaque indica lluvia y temperaturas templadas; los pronósticos suman viento fuerte y riesgo de inundación costera.
- Medio Oeste: el almanaque marca lluvia en el centro del país; AccuWeather ve posible nieve húmeda en Chicago, Indianapolis y Detroit, con acumulación cerca de St. Louis.
Cómo afecta el clima a quienes viajan en Thanksgiving y qué sigue
La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) proyecta que 81,5 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 kilómetros) entre el 24 y el 30 de noviembre, una cifra apenas inferior a la de 2025, que corta una racha de tres años de récords. De ese total, 72,9 millones irán en auto, casi 90%, y 5,96 millones en vuelos nacionales.
The Weather Channel anticipa demoras significativas en todos los aeropuertos centrales del Noreste el jueves, y AccuWeather prevé que los retrasos pasen de Atlanta y Charlotte el miércoles a Washington D.C., Philadelphia, Nueva York y Boston en Thanksgiving.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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