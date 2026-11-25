La Administración Trump retiró el 19 de noviembre la solicitud de emergencia presentada un día antes ante la Corte Suprema para impedir el restablecimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Venezuela. Según la carta del procurador general D. John Sauer al secretario de la Corte, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito extendió horas después su propia suspensión administrativa, que ahora vence siete días después de que publique su sentencia, sin fecha anunciada. Por eso el TPS venezolano de la designación de 2023 sigue sin aplicarse y la orden del juez Edward Chen que anuló su terminación permanece suspendida. El tribunal aún no resolvió si el fin del programa fue legal.

Por qué el Gobierno retiró el pedido y qué había solicitado antes

La solicitud pedía suspender la sentencia de Chen de septiembre de 2025. El expediente 26A714, dirigido a la jueza Elena Kagan, solo registra el escrito, la carta y el retiro.

El abogado de inmigración Héctor Benítez señala que, a nivel jurídico, el TPS no se mantiene activo

La carta repasa los pedidos al Noveno Circuito desde que la Corte Suprema devolvió el caso el 5 de octubre para reconsiderarlo a la luz de Mullin v. Doe:

30 de octubre: el tribunal negó la suspensión solicitada.

el tribunal negó la suspensión solicitada. 3 de noviembre: retiró esa orden, concedió una pausa de 14 días y pidió argumentos sobre Doe.

El 6 de noviembre, el Gobierno había pedido una sentencia antes del 13 o, como alternativa, que la pausa se prolongara siete días después del fallo. La orden del 18 equivale a esa alternativa y llegó cinco días después de la fecha solicitada.

Qué significa la suspensión para los venezolanos con TPS de la designación de 2023

El Gobierno afirmó en su escrito que, desde la terminación del programa, el Departamento de Seguridad Nacional anuló permisos de trabajo y detuvo a miles de personas; los documentos consultados no contrastan esos datos con otra fuente.

Si la orden de Chen entrara en vigor, el Gobierno calcula este impacto:

Hasta 1800 venezolanos detenidos tendrían que ser liberados, porque la ley prohíbe detener a beneficiarios por su estatus.

Unos 332 de ellos tienen órdenes finales de deportación que no podrían ejecutarse.

El Gobierno sostiene que la disputa se limita a la designación de 2023: la de 2021 terminó el 7 de noviembre de 2025, según el aviso del Registro Federal, y no fue impugnada.

Así avanza el litigio legal en torno a la revocación y terminación del TPS para ciudadanos de Venezuela por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Imagen creada con IA

El abogado de inmigración Jesús Reyes mencionó el asilo, las peticiones familiares y las visas de empleo entre las vías por evaluar, según cada caso.

Qué debe resolver el Noveno Circuito y cuándo podría volver el caso a la Corte Suprema

El punto central es Doe, la sentencia del 25 de junio de 2026 en la que la Corte Suprema determinó, por 6 votos contra 3, que los tribunales no pueden revisar reclamos no constitucionales contra la terminación de un TPS.

Según el escrito oficial, los demandantes admitieron que sus objeciones a la terminación dejaron de ser viables, pero sostienen que sigue siendo revisable la anulación, decidida por la exsecretaria Kristi Noem, de la prórroga de 18 meses del exsecretario Alejandro Mayorkas. El Gobierno replica que la terminación reemplaza esa anulación y rige, como mínimo, desde el 3 de octubre de 2026.

El Noveno Circuito no anunció cuándo publicará su sentencia. Sauer escribió que, si el fallo es adverso, el Gobierno pretende volver de inmediato a la Corte Suprema, que ya suspendió decisiones de Chen en mayo y octubre de 2025.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.