¿Visas para modelos de OnlyFans?: el trámite del Uscis que aplica a influencers explicado por abogados de inmigración

Un reciente informe puso el foco en un tipo de visas estadounidenses que se otorgan a personas con habilidades o logros extraordinarios. Según abogados de inmigración, la aprobación de este tipo de permisos va en aumento y podrían obtenerlos influencers, como los modelos de OnlyFans.

El trámite del Uscis para influencers

Financial Times publicó un análisis en el que indica que influencers y modelos de OnlyFans dominan las visas para artistas “extraordinarios” en EE.UU. El reporte se refiere en específico a la visa O-1 y destaca el aumento en las aprobaciones en la última década.

Para calificar para una visa O-1 se deben demostrar habilidades extraordinarias por aclamación nacional e internacional Freepik

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) precisa que la visa de no inmigrante O-1 es para personas que poseen habilidades extraordinarias en diversos ámbitos, como las ciencias y artes, o han demostrado un récord de logros en la industria del cine o la televisión y han sido reconocidos.

Las clasificaciones de visa de no inmigrante O, son:

O-1A: personas con habilidades extraordinarias en las ciencias, educación, negocios o deportes.

O-1B: personas con habilidades extraordinarias en las artes o logros extraordinarios en la industria del cine o la televisión.

O-2: personas que acompañarán al artista o atleta O-1 a asistir a un evento o presentación específica.

O-3: cónyuge o hijos(as) de los no inmigrantes O-1 u O-2.

Para cualificar para este visado, el peticionario deberá demostrar habilidades extraordinarias por aclamación nacional e internacional y estar temporalmente en Estados Unidos para continuar con su trabajo en el área.

Aumentan las visas de trabajo para modelos de OnlyFans

Financial Times habló con varios abogados de inmigración, quienes dijeron que las solicitudes de personas influyentes en las redes sociales y creadores de contenido en línea han aumentado en los últimos años.

Los abogados de inmigración señalan que los influencers y creadores de contenido, como clientes, han aumentado Freepik - Freepik

“La cantidad de influencers que han solicitado con éxito una visa O-1B, reservada para creativos ‘excepcionales’, se ha disparado desde la pandemia de Covid-19, según abogados de inmigración, representantes de talentos y creadores”, explican.

Los datos gubernamentales citados en el informe muestran que las emisiones totales de visas O-1 aumentaron en más del 50% entre 2014 y 2024.

Algunos legistas afirmaron que los influencers representan ahora más de la mitad de su clientela. “Están encantados de aceptar a estos clientes, no solo desde una perspectiva financiera, sino porque los ‘me gusta’ y las cifras de suscriptores son métricas fáciles de cuantificar en comparación con el proceso, a menudo confuso, de demostrar una ‘capacidad excepcional’, indica el medio.

“Los nuevos emprendimientos y las nuevas fronteras son los influencers y los modelos de OnlyFans. Hemos visto cómo esto se ha superado en los últimos años gracias a los streamers de videojuegos y los creadores de contenido de estilo de vida, que están expandiendo todos los campos”, dijo a Newsweek el abogado de inmigración Michael Wildes.

La respuesta en contra a las visas para influencers

Sin embargo, Mike Stabile, director de políticas públicas de la Coalición por la Libertad de Expresión, dijo al medio citado: “No tenemos conocimiento de ningún creador de contenido para adultos que haya recibido visas O-1B, ya que incluso las visas de viaje básicas son difíciles de obtener para quienes trabajan en nuestra industria”.

OnlyFans es una plataforma para creadores de contenido de todo tipo, pero se ha popularizado por su enfoque a adultos Archivo

El directivo calificó el informe de Financial Times como “sensacionalista y potencialmente engañoso”.

El reporte principal, que expuso por primera vez el aumento de las visas por logros extraordinarios, también señala que a algunos abogados les preocupa que el cambio de enfoque hacia métricas basadas en la atención se extienda a la forma en que se juzgará a los artistas tradicionales.

“Tenemos casos en los que a personas que nunca debieron haber sido aprobadas se les aprueba la visa O-1”, precisó la abogada de inmigración Protima Daryanani, socia gerente de Daryanani Law Group.

Po su parte, Shervin Abachi, abogado con sede en la ciudad de Nueva York y fundador de Abachi Law, advirtió al medio que existe el riesgo de que los artistas cuyo trabajo no esté diseñado para ser exitoso en línea se vean en desventaja.