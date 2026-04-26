Comprar tu primera casa en California: los programas de Los Ángeles que abren aplicaciones en julio 2026

En Los Ángeles, California, los ciudadanos pueden aplicar a dos programas distintos que ofrecen apoyo económico para adquirir una casa por primera vez. Para ello, deben cumplir con los requisitos establecidos según las escalas de ingresos y estatus migratorio.

El programa de Los Ángeles para que ciudadanos de bajos ingresos compren su primera casa

El Departamento de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (LAHD, por sus siglas en inglés) dispone del Programa de Asistencia para la Compra de Viviendas para Personas de Bajos Ingresos (LIPA, por sus siglas en inglés).

Los dos programas en Los Ángeles están destinados a ofrecer apoyo económico para personas con ingresos bajos o moderados Freepik

La medida puede ser ampliamente beneficiosa para las familias migrantes con ingresos por debajo del promedio, ya que ofrece asistencia para atravesar este obstáculo.

La iniciativa de la ciudad de California ayuda a estas personas y grupos familiares a través de préstamos de hasta 161.000 dólares para cubrir el pago inicial, los gastos de cierre y la adquisición. Para aplicar, es necesario cumplir con ciertas condiciones establecidas por el LAHD en su sitio web oficial:

No haber tenido ningún derecho de propiedad sobre bienes inmuebles en ningún momento durante los últimos tres años .

sobre bienes inmuebles en ningún momento durante los . La iniciativa está dirigida a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales u otros extranjeros que cumplan los requisitos.

que cumplan los requisitos. Tener una puntuación crediticia FICO media de al menos 660 .

. Asistir a un curso de educación para compradores de vivienda de ocho horas.

de ocho horas. Aportar un mínimo del 1% del precio de la vivienda como pago inicial . Este dinero debe provenir de fondos propios del solicitante. Algunos beneficiarios podrían tener que abonar un porcentaje más alto.

. Este dinero debe provenir de fondos propios del solicitante. Algunos beneficiarios podrían tener que abonar un porcentaje más alto. Tener el objetivo de ocupar la casa como residencia principal .

. Contar con ingresos totales del hogar dentro de los límites máximos ajustados según el tamaño de la vivienda.

Para este programa, las categorías de tamaño del hogar y los límites de ingresos funcionan de la siguiente manera:

<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b> US$84.850 o menos US$96.950 o menos US$109.050 o menos US$121.150 o menos US$130.850 o menos US$140.550 o menos US$150.250 o menos US$159.950 o menos

Las propiedades deben estar ubicadas en la ciudad de Los Ángeles y tienen que ser de una sola unidad, es decir, residencias unifamiliares, incluidas casas adosadas y condominios. El precio máximo de compra no puede ser superior a US$930.622.

Los préstamos incluyen una cláusula de participación en la plusvalía, según la cual la ciudad compartirá un porcentaje determinado del aumento del valor de la propiedad. A su vez, la refinanciación de la primera hipoteca está permitida bajo ciertas condiciones.

La propiedad debe estar ubicada en Los Ángeles, en California, y el precio máximo no puede ser superior a US$930.622 Freepik

Ciudadanos de ingresos medios también pueden recibir asistencia para comprar una casa en Los Ángeles

Si la persona no cumple con el mencionado umbral de ingresos especificado por el gobierno, es posible que pueda aplicar al Programa de Asistencia para la Compra de Vivienda para Personas de Ingresos Moderados (MIPA, por sus siglas en inglés).

En este caso, los requisitos son iguales a los del LIPA, con una diferencia esencial: la variación en el límite de ingresos. Las categorías y números establecidos por el LAHD son:

<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> 8 US$84.851-US$121.400 US$96.951-US$138.700 US$109.051 - US$156.050 US$121.151 - US$173.350 US$130.851-US$187.250 US$140.551-US$201.100 US$150.251 - US$215.000 US$159.951 - US$228.85

La iniciativa entrega hasta US$115 mil para el pago inicial, gastos de cierre y adquisición, con un interés de tasa cero. En cuanto a la propiedad, debe cumplir las mismas condiciones que para el programa LIPA.

¿Cuándo abre el plazo de solicitudes para los programas de Los Ángeles?

En julio, los residentes de Los Ángeles que cumplan las condiciones especificadas por el LAHD podrán presentar sus solicitudes para los dos programas que ofrecen apoyo para la compra de viviendas por primera vez.

Las personas interesadas en aplicar al programa MIPA podrán presentar sus solicitudes el 1.° de julio. Aquellos que quieran aprovechar los beneficios del LIPA podrán hacer lo propio el 22 de julio.

Los programas de Los Angeles que abren aplicaciones en julio para comprar una primera casa

Para avanzar con la reserva de préstamos, limitada a cierto umbral, los peticionarios deben comunicarse con uno de los prestamistas participantes para obtener la precalificación para una primera hipoteca y un préstamo de la ciudad.

Como alternativa, es posible llamar al (213) 808-8800 o enviar un correo electrónico a la dirección lahd.homebuyerinfo@lacity.org.