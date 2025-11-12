El petróleo cae ante temores de sobreabastecimiento

Los precios del petróleo cayeron el miércoles tras la publicación del informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que alimenta los temores de un mercado sobreabastecido.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, cayó un 3,76% a US$62,71.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en diciembre, bajó un 4,18% a US$58,49.

"El mercado fue tomado por sorpresa por el informe de la OPEP que eliminó el escenario de un déficit petrolero y lo transformó en un excedente", resumió para la AFP Phil Flynn, analista de Price Futures Group.

El cartel mantuvo sus previsiones de aumento de la demanda mundial de petróleo para 2025 y 2026.

Pero en cuanto a la oferta, revisó sus estimaciones para el tercer trimestre respecto a las de octubre, pasando de un déficit de 400.000 barriles diarios (b/d) a un excedente de 500.000 b/d en el mercado petrolero mundial.

La OPEP+ (OPEP y sus aliados) ha aumentado de forma gradual su producción desde abril, lo que ha generado preocupaciones entre especialistas sobre un excedente de crudo en los próximos meses.

A principios de este mes, la OPEP+ había anunciado que haría una pausa en sus cuotas de producción durante el primer trimestre de 2026.

lul-ni/tmc/er/atm/cr