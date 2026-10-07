El plan secreto del Pentágono junto a Elon Musk que determinará el futuro de la guerra en EE.UU.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) puso en marcha la iniciativa estratégica denominada Proyecto Meridian para analizar los campos de batalla del futuro, con participación directa del magnate Elon Musk. La cúpula del Pentágono oficializó esta comisión especial el 30 de septiembre de 2026.

En qué consiste el Proyecto Meridian, que une a Elon Musk con el Pentágono

El Proyecto Meridian estudia el espectro completo de los escenarios bélicos de próxima generación para garantizar el dominio tecnológico de EE.UU. La investigación abarca desde las profundidades subterráneas hasta la frontera cislunar en el espacio exterior.

El Pentágono visto desde el aire, el martes 8 de septiembre de 2026, en Washington (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

Según un comunicado oficial, la iniciativa examina los avances en inteligencia artificial, autonomía, energía dirigida, robótica y biotecnología. El plan busca identificar las brechas de capacidad militar y proponer soluciones para el desarrollo y despliegue de nuevo armamento.

El DOD orienta estas acciones según las metas de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología de Seguridad de 2026. Los mandos militares articulan los esfuerzos de investigación de todas las fuerzas armadas alrededor de esta plataforma central.

El plan procura establecer la superioridad tecnológica de las tropas estadounidenses frente a eventuales conflictos en el siglo XXI. La estrategia prioriza la preparación táctica ante los cambios profundos en el carácter de la guerra moderna.

Proyecto Meridian: el rol de Elon Musk y la codirección del equipo

Musk codirige el Proyecto Meridian junto al emprendedor Palmer Luckey y al político Newt Gingrich. El director de Tecnología del DOD, Emil Michael, facilita la coordinación operativa de esta estructura especial.

Musk aporta su perspectiva desde el sector privado tecnológico para acelerar la incorporación de herramientas de última generación. La conducción del proyecto integra la visión de líderes empresariales, académicos, políticos y especialistas en seguridad nacional.

La presencia de Elon Musk pretende que el magnate aporte su perspectiva desde el sector privado tecnológico Jacquelyn Martin - AP

El equipo de trabajo identifica las innovaciones prioritarias fuera de la burocracia tradicional del Pentágono. La presencia de Musk en el liderazgo busca agilizar los procesos de prueba y la adopción de tecnologías avanzadas en el arsenal militar.

Los codirectores guían el análisis de las capacidades requeridas para asegurar una disuasión decisiva en el ámbito internacional. La estructura combina la experiencia de la industria tecnológica con los requerimientos tácticos de las fuerzas combatientes.

El plazo de ejecución del informe y las iniciativas estratégicas del Pentágono

El secretario Pete Hegseth fijó un plazo de 120 días para la finalización de los trabajos del Proyecto Meridian. De este modo, la comisión presentará sus conclusiones a la oficina de la Secretaría de Defensa el 28 de enero de 2027.

El resultado final incluirá un informe público de acceso general y un anexo de carácter clasificado para los mandos militares. El documento contendrá recomendaciones específicas sobre las inversiones prioritarias en defensa para los próximos años.

La creación del Proyecto Meridian forma parte de un conjunto de seis iniciativas estratégicas presentadas en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico. El plan incluye la creación del Comando de Guerra Autónoma para supervisar la robótica militar a partir de octubre de 2027.

El video de Space X con la participación de Elon Musk

Asimismo, la Secretaría de Guerra lanzó el programa FORTRESS para asegurar la independencia energética y la cadena de suministros en las bases nacionales. El paquete de medidas contempla además el proyecto Next Great American Base y la apertura de la Oficina de Asuntos Religiosos.