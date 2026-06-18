Por qué Donald Trump firmó el acuerdo con Irán con un marcador: él lo explicó

Donald Trump firmó el miércoles 17 de junio un memorándum de entendimiento con Irán que busca poner fin a las hostilidades y abrir una etapa de negociaciones sobre seguridad regional y programa nuclear. Lo hizo con un marcador negro de punta gruesa, de la marca Sharpie, un detalle que volvió a captar la atención durante la ceremonia en el Palacio de Versalles y cuya explicación había dado años atrás.

Por qué Trump usa el mismo marcador desde hace años

Las imágenes difundidas tras la firma mostraron al presidente estadounidense al rubricar el documento con un marcador de punta gruesa, una práctica habitual incluso desde su primer mandato.

Según explicó a Axios en una serie documental producida por HBO en 2018, citada por USA Today, el cambio se produjo después de probar las lapiceras tradicionalmente utilizadas por los presidentes de Estados Unidos.

“Estaba firmando documentos con una lapicera muy cara y no escribía bien. Era una lapicera horrible y extremadamente costosa. Entonces empecé a usar simplemente un Sharpie”, relató Trump. El mandatario agregó que el marcador escribía mejor y costaba mucho menos que los instrumentos oficiales utilizados por sus antecesores.

La elección del Sharpie incluso generó controversias durante su primer paso por la Casa Blanca. En 2019, Trump utilizó uno de estos marcadores para modificar un mapa meteorológico mientras explicaba la trayectoria prevista del huracán Dorian, un episodio que recibió amplia cobertura mediática en Estados Unidos y volvió a poner el foco en su preferencia por ese instrumento de escritura.

Brigitte Macron, Marco Rubio y emmanuel Macron observan mientras Donald Trump firma el acuerdo con Irán, este miércoles 17 de junio, en Versalles

Trump pidió una versión especial del Sharpie

De acuerdo con USA Today, la relación del presidente con la marca llegó al punto de solicitar una versión personalizada del producto. En la misma entrevista, contó que se comunicó con la empresa para pedir modificaciones en el diseño.

“Llamé a la gente de Sharpie y les dije: ‘Háganme un favor, ¿pueden hacer el marcador en negro? ¿Pueden hacer que luzca elegante?’”, recordó. Reportes de The New York Times y Business Insider, citados por USA Today, señalaron que la compañía desarrolló ejemplares especiales con la firma de Trump estampada en letras doradas.

Sin embargo, el republicano ya utilizaba estos marcadores antes de llegar a la Casa Blanca. Según esos medios, los empleaba para firmar autógrafos, tomar notas y realizar anotaciones sobre artículos impresos de periódicos.

El presidente Donald Trump sostiene un plumón Sharpie que asegura fue producido específicamente para la Casa Blanca, durante una reunión de gabinete, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

La firma del acuerdo y la presencia de políticos en Versalles

Como informó previamente LA NACION, el acuerdo fue suscrito por Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y contempla un cese permanente de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y una negociación sobre el programa nuclear iraní.

La firma se produjo durante una cena junto al presidente francés Emmanuel Macron, después de la participación del líder republicano en la cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán y uno de los mediadores entre Washington y Teherán, afirmó en X que el acuerdo “entrará en vigor con efecto inmediato”. El funcionario agregó que Irán reabrirá el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levantará el bloqueo naval.