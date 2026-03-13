Alerta climática: científicos advierten sobre un posible “súper El Niño” que cambiaría todo el planeta

Los expertos en clima advirtieron por un panorama que podría afectar a Estados Unidos y el planeta para fines de 2026 y 2027. De acuerdo con los informes recientes, se anticipa un fenómeno de El Niño especialmente intenso que aumentaría la temperatura global y daría lugar a una serie de consecuencias que representarían amenazas para la población de distintos lugares.

Alertan por un fenómeno intenso de El Niño que podría generar desastres naturales en 2027

El dato se desprende de un informe del European Center for Medium-Range Weather Forecasts (Ecmwf), que fue reproducido por The Washington Post. Allí, expertos anticiparon lo que podría llegar a fines de este año.

Entre otros efectos, El Niño puede dar lugar a sequías e incendios forestales ZEKE KALUA - County of Maui

Según el reporte, el planeta podría experimentar un evento fuerte de este habitual suceso, el cual fue denominado incluso como un “súper El Niño”. El fenómeno daría lugar a consecuencias climáticas importantes.

En primer lugar, el ECMWF advierte sobre un aumento de la temperatura global a niveles récord en 2027. La explicación es que debido a la concentración de gases de efecto invernadero, el sistema climático no puede liberar todo el calor de El Niño a tiempo.

Al no lograr completar este proceso antes de que se presente otro acontecimiento climático, la línea base de temperatura sufriría un aumento. A partir de estas nuevas condiciones, EE.UU. y otros países se enfrentarían a una mayor probabilidad de fenómenos naturales.

Inundaciones y otros fenómenos: la consecuencia que tendría el “súper El Niño” en EE.UU.

El informe del Ecmwf menciona algunos de los efectos que podría causar el fenómeno climático si se presenta con la intensidad que anticipan los expertos.

En caso de que finalmente ocurra, disminuiría la posibilidad de la formación de huracanes en el Atlántico. Esto respondería a la presencia de vientos fuertes en la atmósfera media y superior.

En contraste, aumentaría el riesgo para la formación de fenómenos en el Pacífico. Los ciclones tropicales podrían afectar especialmente a Hawái con estas condiciones climáticas.

Por otro lado, estados como California también deberían estar alertas ante los riesgos de sequía y calor extremo. Un fenómeno intenso de El Niño para 2027 causaría que el oeste de EE.UU. se vea especialmente afectado y en riesgo.

Otros de los efectos de El Niño incluyen fuertes lluvias e inundaciones Giselle Garza Lerma� - San Francisco Chronicle�

Por su parte, el Estado Dorado y el sur de EE.UU., incluido Florida, también deberían esperar fuertes precipitaciones y la posibilidad de inundaciones durante el invierno del hemisferio norte.

De cualquier manera y a pesar del anticipo de estas condiciones, el Ecmwf advierte que el pronóstico puede no ser del todo preciso hasta que pase la primavera. Por lo tanto, luego de esa estación se presentará un mejor escenario para afinar las predicciones y consolidar un escenario más certero.

Qué es El Niño y por qué presenta un riesgo de distintos fenómenos naturales

De acuerdo con el sitio web del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), El Niño es el calentamiento de la superficie del océano Pacífico tropical central y oriental.

Los vientos superficiales de bajo nivel, que normalmente soplan de este a oeste, se debilitan o hasta cambian de dirección. El mayor riesgo es que nunca hay dos fenómenos de este tipo exactamente iguales.

El Niño se repite con una frecuencia irregular, con plazos que van entre dos y diez años aproximadamente. Por estas características, es necesario investigar cada uno a fondo para determinar su impacto.