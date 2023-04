El socavón en medio de una ciudad de Texas que vuelve a amenazar a la población

escuchar

Un socavón que apareció por primera vez en 2008 en Daisetta, Texas, tuvo movimiento desde la semana pasada, cuando comenzó a expandirse repentinamente. El agujero con más de 100 pies de profundidad (30,48 metros) arrasó en el pasado con la instalación eléctrica, árboles y estructuras de la zona. Por eso, los residentes del lugar temen que crezca y afecte sus viviendas.

El socavón en el pequeño poblado de Texas atrajo la atención en 2008, cuando colapsó en unos días y se “tragó” diferentes estructuras. Primero era un pequeño cráter que colapsó en un pozo de 900 pies de ancho (272 metros) y 260 de profundidad (79 metros). Su rápido avance se estacionó poco después. Durante 15 años, el poblado, una comunidad de menos de mil habitantes, no tuvo que preocuparse por este problema. Sin embargo todo cambió el pasado 2 de abril.

A través un comunicado, el ayuntamiento de la ciudad de Daisetta informó que el socavón volvió a ampliarse. Además de poner en peligro las casas cercanas, este está cerca de una carretera principal, la 770, que atraviesa la zona. “Los funcionarios de la ciudad siguen de cerca la situación y trabajarán con las autoridades estatales y locales para proporcionar actualizaciones a la comunidad a medida que avanza el problema”, se leía en el documento.

Un gran socavón que apareció por primera vez en Daisetta, Texas, en 2008 crece de nuevo KTRK.

El peligro que amenaza Daisetta

Bill Hergemueller, coordinador de gestión de emergencias del condado de Liberty, informó que el “socavón está creciendo y se lleva por delante varias hectáreas más”, según declaraciones consignadas por Star Telegram

Por el momento no se han producido evacuaciones, pero los residentes están bajo alerta. La cadena KTRK entrevistó a varios habitantes de la zona, quienes compartieron que estaban atemorizados por la posibilidad de perder sus hogares o incluso sus vidas. “Anoche me costó conciliar el sueño porque no sabía si nos iba a engullir. Mi familia me dijo que antes había pasado muy rápido”, afirmó una mujer.

Su miedo tiene eco en sus vecinos. “Mi peor temor es que nos alcance en la noche. Por eso no podemos dormir. Hicimos las valijas por si acaso, para poder salir de prisa si lo necesitamos”, compartió otra residente.

Durante 15 años, el suelo se mantuvo estable, hasta que fue notificado el nuevo colapso. “Mi vecino vino el domingo y dijo que oía sonidos de estallido, como un disparo. Fuimos al patio trasero y había edificios que se caían. Se pueden ver grietas formándose en el suelo”, compartió Tim Priessler, otro residente de la zona, para el medio citado.

¿Cuánto creció el socavón en Texas en 15 años?

Por su parte, el representante de bomberos del condado de Liberty, Erskin Holcomb, estimó que el socavón ganó 150 pies de ancho (45,72 metros) y otros 150 pies de profundidad. También detalló que no se puede hacer mucho, porque se trata de un acto de la naturaleza, pero los funcionarios pueden evaluar la necesidad de una evacuación para prevenir una catástrofe.

En 2008, el Servicio Geológico de Estados Unidos explicó que el socavón fue causado debido a que “la inyección de fluidos en este domo de sal aumentó la disolución de esta”.

