Cuántas horas de trabajo en EE.UU. cuesta un iPhone, según un estudio

El nuevo iPhone 17 fue lanzado en todo el mundo y causó furor entre los fanáticos. Sin embargo, su precio encendió la polémica y un estudio analizó cuanto cuesta conseguirlo en Estados Unidos y las horas de trabajo que se deben dedicar para hacerse del último modelo lanzado por Apple.

El tiempo de trabajo necesario para comprar un iPhone en EE.UU.

El estudio compartido por Depresión Económica comparó los precios oficiales de los modelos del iPhone 17 en Estados Unidos con los datos salariales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, por sus siglas en inglés). Según el informe, un estadounidense debe trabajar aproximadamente 21 horas para comprar la versión base del teléfono, con un precio inicial de US$799.

El informe develó la cantidad de horas que deben trabajar en EE.UU. para adquirir el nuevo iPhone. X: @DepreEconómica

En el caso del 17 Pro Max, que cuesta US$1.199, la cifra asciende a 31 horas de trabajo. Los cálculos incluyen el impuesto promedio del estado de California (7,25%) y suponen un ingreso medio por hora de US$38,60.

La investigación también evaluó el esfuerzo necesario en otros países. India aparece como el lugar donde más se demora en acceder al dispositivo: 967 horas para el modelo base y 1.749 para el Pro Max. En el extremo opuesto se encuentra Suiza, donde los trabajadores necesitarían solo 17 y 26 horas, respectivamente.

En México, el precio es similar al del país europeo, pero el salario promedio hace que el tiempo requerido sea muy superior: 352 horas para el modelo estándar y 545 para el Pro Max.

Cuánto cuestan los nuevos modelos de Apple en EE.UU.

La compañía confirmó los valores de lanzamiento para sus dispositivos más avanzados en su sitio web, que están presentes en las tiendas de Estados Unidos desde el pasado 19 de septiembre. Los precios oficiales para los distintos modelos son:

iPhone 17 estándar de 128 GB: se mantiene en US$799.

iPhone 17 Air, con 256 GB y 12 GB de RAM: alcanza los US$1099.

iPhone 17 Pro: comienza en US$1199.

iPhone 17 Pro Max: se ubica en US$1299.

El nuevo iPhone ya está disponible en las tiendas de EE.UU. Reuters

Por otro lado, la compañía mantiene su programa de canje, con valores de recompra para los modelos 16, que van desde US$450 por el modelo estándar, hasta US$700 por el Pro Max, lo que permite reducir el precio de acceso a la nueva generación.

Las claves del nuevo iPhone 17 Pro y Pro Max

Los modelos más sofisticados de la nueva serie lanzada por Apple exhiben un rediseño centrado en el rendimiento y la durabilidad. Ambos están fabricados con aluminio de grado aeroespacial para optimizar la disipación del calor y proteger el chasis.

El nuevo teléfono de Apple tiene grandes ventajas respecto a sus modelos anteriores JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En su interior, posee un nuevo diseño térmico que se basa en una cámara de vapor soldada al chasis para una disipación más eficiente. La parte trasera cuenta con una cubierta de cristal Ceramic Shield.

El diseño incorpora una cámara de vapor interna para el control térmico y una cubierta trasera de cristal Ceramic Shield 2, con acabado antirreflejos. Las pantallas tienen tamaños de 6,3 pulgadas (Pro) y 6,9 pulgadas (Pro Max).

En el apartado fotográfico, Apple mantuvo su enfoque en la calidad profesional: ambos modelos cuentan con un sistema de tres cámaras de 48 megapíxeles cada una —lente principal, ultra gran angular y teleobjetivo— que elevan los estándares de captura en su gama.