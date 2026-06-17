Elecciones 2026: quién ganó las primarias en Georgia, Alabama y Oklahoma
Mike Collins, Barry Moore junto con Kevin Hern lograron nominaciones al Senado; varias contiendas estatales irán a segunda vuelta
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La jornada electoral del 16 de junio, que incluyó segundas vueltas en Georgia y Alabama y primarias en Oklahoma. Los votantes definieron candidaturas clave para el Senado, gobernaciones y cargos estatales de cara a la contienda definitiva que se celebra el 3 de noviembre.
Resultados de Georgia: Mike Collins y Rick Jackson ganan las segundas vueltas
En Georgia, el proceso de segunda vuelta de las primarias definió los liderazgos que competirán en las elecciones generales.
Con cerca del 99% de los votos contabilizados, los resultados no oficiales publicados por Associated Press son:
- Senado de EE.UU. (republicano): Mike Collins (55,5%) superó a Derek Dooley (44,5%).
- Gobernador (republicano): Rick Jackson (52,7%) venció a Burt Jones (47,3%).
- Vicegobernador (demócrata): Josh McLaurin (54,9%) aventajó a Nabilah Parkes (45,1%).
- Vicegobernador (republicano): Greg Dolezal (54,2%) derrotó a Juan F. Kennedy (45,8%).
- Secretaría de Estado (demócrata): Penny Brown Reynolds (63,1%) se impuso sobre Dana Barrett (36,9%).
- Secretaría de Estado (republicano): Tim Fleming (64,5%) superó a Vernon Jones (35,5%).
- Cámara de Representantes de EE.UU. (Distrito 1, demócrata): Amanda Hollowell (53,0%) venció a Joyce Marie Griggs (47,1%).
Tras los resultados de esta jornada, la elección general para gobernador quedará conformada por el republicano Rick Jackson, quien logró la nominación en esta segunda vuelta. Enfrentará en la contienda a la demócrata Keisha Lance Bottoms, que ganó las primarias celebradas el 19 de mayo.
Resultados de Alabama: Barry Moore gana la nominación republicana al Senado
Alabama también completó su definición de candidaturas para las elecciones de noviembre. De acuerdo con AP, los resultados finales fueron:
- Senado de EE.UU. (republicano): Barry Moore (55,8%) se impuso sobre Jared Hudson (44,2%).
- Senado de EE.UU. (demócrata): Everett Wess (54,6%) triunfó sobre Dakarai Larriett (45,4%).
- Vicegobernador (republicano): John Wahl (57%) derrotó a Wes Allen (43%).
- Fiscal General (republicano): Katherine Robertson (55,1%) ganó ante Jay Mitchell (44,9%).
- Cámara de Representantes (Distrito 5, demócrata): Andrew Sneed (78,4%) superó a Candice Dollar Duvieilh (21,6%).
En esta ocasión, no fue necesaria una segunda vuelta para definir las candidaturas a gobernador, ya que los representantes de ambos partidos consiguieron los porcentajes necesarios para avanzar directamente a las generales. Según Ballotpedia, Tommy Tuberville por el Partido Republicano y Doug Jones por el Partido Demócrata competirán por el mandato estatal en las generales tras sus respectivas victorias en las primarias del 19 de mayo.
Resultados en Oklahoma: Kevin Hern gana y la gobernación irá a segunda vuelta
Oklahoma presentó, en su caso, un escenario con resultados definitorios en las primarias y otras contiendas avanzaron a segunda vuelta porque ningún candidato superó el 50% de los votos. Los porcentajes obtenidos en disputa son:
- Senado de EE.UU. (republicano): Kevin Hern (69,8%) se aseguró la nominación para las generales.
- Senado de EE.UU. (demócrata): N’Kiyla Jasmine Thomas (45,2%) y Jim Priest (23,9%) definirán su candidatura en la segunda vuelta.
- Gobernador (republicano): Gentner Drummond (26,3%) y Mike Mazzei (26%) disputarán la segunda vuelta.
- Gobernador (demócrata): Cyndi Munson (74,9%) se impuso sobre Connie Johnson (22,3%).
- Cámara de Representantes (Distrito 1, republicano): Mark Tedford (32,2%) y Jackson Lahmeyer (25,9%) competirán en el runoff.
- Vicegobernador (republicano): TW Shannon (53,8%) superó a Darrell Weaver (13,0%) y Justin JJ Humphrey (12,6%).
- Fiscal General (republicano): Jon Echols (55%) triunfó sobre Jeff Starling (45%)
El runoff o segunda vuelta en el estado están programadas para el 25 de agosto de 2026.
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