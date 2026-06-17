Elecciones 2026: quién ganó las primarias en Georgia, Alabama y Oklahoma

La jornada electoral del 16 de junio, que incluyó segundas vueltas en Georgia y Alabama y primarias en Oklahoma. Los votantes definieron candidaturas clave para el Senado, gobernaciones y cargos estatales de cara a la contienda definitiva que se celebra el 3 de noviembre.

Resultados de Georgia: Mike Collins y Rick Jackson ganan las segundas vueltas

En Georgia, el proceso de segunda vuelta de las primarias definió los liderazgos que competirán en las elecciones generales.

Burt Jones, candidato respaldado por Donald Trump, fue derrotado en la segunda vuelta de las primarias republicanas para gobernador en Georgia Alex Brandon - AP

Con cerca del 99% de los votos contabilizados, los resultados no oficiales publicados por Associated Press son:

Senado de EE.UU. (republicano): Mike Collins (55,5%) superó a Derek Dooley (44,5%).

Mike Collins (55,5%) superó a Derek Dooley (44,5%). Gobernador (republicano): Rick Jackson (52,7%) venció a Burt Jones (47,3%).

Rick Jackson (52,7%) venció a Burt Jones (47,3%). Vicegobernador (demócrata): Josh McLaurin (54,9%) aventajó a Nabilah Parkes (45,1%).

Josh McLaurin (54,9%) aventajó a Nabilah Parkes (45,1%). Vicegobernador (republicano): Greg Dolezal (54,2%) derrotó a Juan F. Kennedy (45,8%).

Greg Dolezal (54,2%) derrotó a Juan F. Kennedy (45,8%). Secretaría de Estado (demócrata): Penny Brown Reynolds (63,1%) se impuso sobre Dana Barrett (36,9%).

Penny Brown Reynolds (63,1%) se impuso sobre Dana Barrett (36,9%). Secretaría de Estado (republicano): Tim Fleming (64,5%) superó a Vernon Jones (35,5%).

Tim Fleming (64,5%) superó a Vernon Jones (35,5%). Cámara de Representantes de EE.UU. (Distrito 1, demócrata): Amanda Hollowell (53,0%) venció a Joyce Marie Griggs (47,1%).

Tras los resultados de esta jornada, la elección general para gobernador quedará conformada por el republicano Rick Jackson, quien logró la nominación en esta segunda vuelta. Enfrentará en la contienda a la demócrata Keisha Lance Bottoms, que ganó las primarias celebradas el 19 de mayo.

Resultados de Alabama: Barry Moore gana la nominación republicana al Senado

Alabama también completó su definición de candidaturas para las elecciones de noviembre. De acuerdo con AP, los resultados finales fueron:

Senado de EE.UU. (republicano): Barry Moore (55,8%) se impuso sobre Jared Hudson (44,2%).

Barry Moore (55,8%) se impuso sobre Jared Hudson (44,2%). Senado de EE.UU. (demócrata): Everett Wess (54,6%) triunfó sobre Dakarai Larriett (45,4%).

Everett Wess (54,6%) triunfó sobre Dakarai Larriett (45,4%). Vicegobernador (republicano): John Wahl (57%) derrotó a Wes Allen (43%).

John Wahl (57%) derrotó a Wes Allen (43%). Fiscal General (republicano): Katherine Robertson (55,1%) ganó ante Jay Mitchell (44,9%).

Katherine Robertson (55,1%) ganó ante Jay Mitchell (44,9%). Cámara de Representantes (Distrito 5, demócrata): Andrew Sneed (78,4%) superó a Candice Dollar Duvieilh (21,6%).

La segunda vuelta de las elecciones primarias en Alabama no tuvieron disputa por la gobernación, ya que los candidatos quedaron definidos en primera instancia el 19 de mayo Stock en canva

En esta ocasión, no fue necesaria una segunda vuelta para definir las candidaturas a gobernador, ya que los representantes de ambos partidos consiguieron los porcentajes necesarios para avanzar directamente a las generales. Según Ballotpedia, Tommy Tuberville por el Partido Republicano y Doug Jones por el Partido Demócrata competirán por el mandato estatal en las generales tras sus respectivas victorias en las primarias del 19 de mayo.

Resultados en Oklahoma: Kevin Hern gana y la gobernación irá a segunda vuelta

Oklahoma presentó, en su caso, un escenario con resultados definitorios en las primarias y otras contiendas avanzaron a segunda vuelta porque ningún candidato superó el 50% de los votos. Los porcentajes obtenidos en disputa son:

Senado de EE.UU. (republicano): Kevin Hern (69,8%) se aseguró la nominación para las generales.

Kevin Hern (69,8%) se aseguró la nominación para las generales. Senado de EE.UU. (demócrata): N’Kiyla Jasmine Thomas (45,2%) y Jim Priest (23,9%) definirán su candidatura en la segunda vuelta.

N’Kiyla Jasmine Thomas (45,2%) y Jim Priest (23,9%) definirán su candidatura en la segunda vuelta. Gobernador (republicano): Gentner Drummond (26,3%) y Mike Mazzei (26%) disputarán la segunda vuelta.

Gentner Drummond (26,3%) y Mike Mazzei (26%) disputarán la segunda vuelta. Gobernador (demócrata): Cyndi Munson (74,9%) se impuso sobre Connie Johnson (22,3%).

Cyndi Munson (74,9%) se impuso sobre Connie Johnson (22,3%). Cámara de Representantes (Distrito 1, republicano): Mark Tedford (32,2%) y Jackson Lahmeyer (25,9%) competirán en el runoff.

Mark Tedford (32,2%) y Jackson Lahmeyer (25,9%) competirán en el runoff. Vicegobernador (republicano): TW Shannon (53,8%) superó a Darrell Weaver (13,0%) y Justin JJ Humphrey (12,6%).

TW Shannon (53,8%) superó a Darrell Weaver (13,0%) y Justin JJ Humphrey (12,6%). Fiscal General (republicano): Jon Echols (55%) triunfó sobre Jeff Starling (45%)

El runoff o segunda vuelta en el estado están programadas para el 25 de agosto de 2026.