Lindell, aliado de Trump, rechazó una notificación judicial en vivo y arrojó los documentos: “Estamos en la TV”

El precandidato a gobernador de Minnesota, Mike Lindell, protagonizó un episodio inesperado durante una entrevista televisiva en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés). Una mujer interrumpió la conversación y le entregó documentos legales mientras estaban en vivo. El empresario, aliado de Donald Trump, rechazó inicialmente la notificación y pidió que no lo interrumpieran.

La reacción de Mike Lindell durante la entrevista

El hecho ocurrió el jueves 26 de marzo en Grapevine, Texas, durante una entrevista de Lindell con el periodista Michael Casey, de O’Keefe Media Group.

Lindell rechazó la notificación en directo, pidió que no lo interrumpieran y repitió varias veces: “Estamos en la televisión”

Según el video, una mujer se acercó al precandidato y le dijo: “Hola, disculpe la interrupción. Tengo esto para usted. Queda notificado”.

El republicano respondió de forma insistente: “Estamos en la televisión, por favor”.

Repitió esa frase más de cinco veces y afirmó: “No acepto esto”.

Finalmente, tomó los documentos y los arrojó antes de retomar el reportaje. No hay confirmación oficial sobre el contenido de los documentos que recibió.

Por su parte, Casey publicó en X: “Un izquierdista interrumpe mi entrevista con Mike Lindell intentando entregarle documentos judiciales. La reacción de Mike Lindell no tuvo precio”.

El fallo que se opuso a anular el veredicto por difamación contra Lindell

El episodio se registró un día después de una decisión judicial clave: una magistrada de Denver rechazó el pedido de Lindell para anular un veredicto que lo consideró responsable por difamación.

Según informó Court House News, el caso se originó en las declaraciones del empresario sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

En junio de 2025, la justicia determinó que Lindell calumnió a Eric Coomer, exdirector de Dominion Voting Systems, y le otorgó una indemnización de US$2,7 millones.

El episodio ocurrió el 26 de marzo en Grapevine, mientras era entrevistado por Michael Casey Instagram michaeljlindell

El tribunal concluyó que Lindell utilizó MyPillow y a la plataforma FrankSpeech para difundir acusaciones sin pruebas, en las que señalaba a Coomer por manipular las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El 25 de marzo de 2026, la defensa del precandidato del Partido Republicano intentó revertir ese resultado.

Solicitó que el tribunal anulara el veredicto o dictara sentencia a su favor al argumentar que no debía ser considerado responsable. Sin embargo, la jueza federal Nina Wang rechazó el pedido y confirmó la validez del fallo del jurado.

Mike Lindell está lejos en las encuestas para gobernador de Minnesota en 2026

Las últimas encuestas disponibles ubican a Mike Lindell con desventaja en la carrera por la gobernación de Minnesota en 2026.

Los sondeos corresponden a escenarios de elección general, es decir, simulaciones de un enfrentamiento directo entre candidatos de distintos partidos.

En ese marco, la senadora demócrata Amy Klobuchar lidera con una diferencia amplia.

Un relevamiento del Emerson College, realizado entre el 6 y el 8 de febrero de 2026, le asigna el 53% de intención de voto frente al 31% de Lindell, lo que marca una ventaja de más de 20 puntos.

El episodio ocurrió un día después de que la jueza Nina Wang rechazara anular un fallo por difamación en su contra Instagram michaeljlindell

The New York Times explicó que el escenario electoral se definió tras la decisión del gobernador demócrata Tim Walz de no buscar la reelección. Esa resolución abrió la disputa por el cargo y reconfiguró la competencia entre ambos partidos.

Lindell busca la nominación republicana en las primarias del 11 de agosto de 2026.

Según CBS News, en esa interna compite con varios aspirantes, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, que lidera las preferencias, y el empresario Kendall Qualls, que también se mantiene entre los principales contendientes.