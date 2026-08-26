Elecciones USA 2028: el demócrata que amenaza el lugar de Gavin Newsom en las encuestas como candidato presidencial

La carrera por la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de EE.UU. de 2028 comienza a tomar forma con los primeros sondeos nacionales. Kamala Harris aparece al frente, mientras Gavin Newsom y Pete Buttigieg disputan el segundo lugar en una interna que todavía no tiene un candidato definido.

Pete Buttigieg se acerca a Gavin Newsom en las encuestas para 2028

Según el seguimiento de The New York Times, actualizado el 26 de agosto, Harris registra el 29% de apoyo en la medición más reciente, Newsom alcanza el 16% y Buttigieg llega al 10%. Alexandria Ocasio-Cortez aparece con 9%, Josh Shapiro con 6% y Mark Kelly con 7%.

El resultado deja a Buttigieg a seis puntos de Newsom en el sondeo más actual. La diferencia, sin embargo, no alcanza para hablar de un cambio de posición. En las tres mediciones nuevas recopiladas por The New York Times, el gobernador de California mantiene una ventaja sobre el exsecretario de Transporte. En algunos, la brecha es de tan solo uno o dos puntos porcentuales.

La encuesta de Echelon Insights, realizada entre el 13 y el 17 de agosto, ubicó a Harris con 21%, a Newsom con 14% y a Buttigieg con 13%. Un estudio de Noble Predictive Insights, realizado entre el 12 y el 16 de agosto, mostró a Harris con 28%, Newsom con 14% y Buttigieg con 12%.

El análisis del The New York Times sobre las últimas encuestas de las elecciones primarias demócratas de 2028 lo ubican a Pete Buttigieg entre los favoritos Facebook Secretary Pete Buttigieg

Otra medición de Focaldata, realizada entre el 7 y el 10 de agosto, registró 26% para Harris, 15% para Newsom y 13% para Buttigieg. Los resultados muestran a la exvicepresidenta en el primer lugar, aunque las diferencias entre los restantes aspirantes varían según la consultora.

Pete Buttigieg quedó por delante de Gavin Newsom en otra encuesta

La disputa por el segundo puesto tuvo otro resultado en una encuesta nacional de Emerson College Polling realizada entre el 19 y el 20 de julio. Buttigieg obtuvo 19%, frente al 17% de Newsom. Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Jon Ossoff registraron 13% cada uno, mientras Harris alcanzó 8%.

La última medición de Emerson College otorga a Pete Buttigieg un 16% de intención de voto, por delante de Kamala Harris (13%) y a Gavin Newsom (12%) Archivo

Ese estudio ubicó al exsecretario de Transporte en el primer lugar entre los nombres considerados. En mayo, otra encuesta de Emerson también lo había colocado al frente, con 18%.

De acuerdo con los expertos de The New York Times, las mediciones tempranas no permiten anticipar el resultado de una eventual primaria. Los sondeos realizados con más de dos años de anticipación deben interpretarse con cautela, ya que el nivel de conocimiento de cada dirigente todavía tiene un peso importante.

“El propio seguimiento muestra que las posiciones iniciales pueden modificarse cuando los candidatos aumentan su exposición pública y comienza una campaña formal”, remarcaron.

Kamala Harris lidera las encuestas demócratas para 2028

Kamala Harris conserva el primer puesto en los tres sondeos más recientes incluidos en el seguimiento de The New York Times. La exvicepresidenta alcanza 28% en la medición de Noble Predictive Insights, 26% en la de Focaldata y 21% en la de Echelon Insights.

La diferencia con Newsom es más amplia en dos de esas mediciones. En Noble Predictive Insights, Harris llega al 28%, mientras el gobernador de California obtiene 14%. En Focaldata, la brecha es de 11 puntos, y muestra 26% contra 15%.

El liderazgo de Harris tampoco define la interna. Newsom y Buttigieg no anunciaron formalmente sus candidaturas para 2028, al igual que varios de los dirigentes incluidos en los primeros sondeos nacionales.

La competencia todavía se encuentra en una etapa preliminar. La definición de candidaturas, el lanzamiento de campañas y una mayor exposición de los principales dirigentes pueden modificar las posiciones que muestran las encuestas actuales.