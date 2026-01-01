Golpe a Gavin Newsom: la encuesta que celebra Kamala Harris sobre la elección presidencial de 2028 en EE.UU.

Kamala Harris volvió a la cima del escenario político demócrata con una nueva encuesta rumbo a la carrera presidencial de 2028. Un sondeo ubicó a la exvicepresidenta al frente de las preferencias internas sobre su principal rival: Gavin Newsom, gobernador de California.

Newsom vs. Harris: la encuesta que reordena el tablero demócrata de cara a las elecciones 2028

Un relevamiento exclusivo realizado por JL Partners para el Daily Mail, entre el 17 y el 19 de diciembre, midió las intenciones de voto de 383 electores probables de la primaria demócrata.

En el relevamiento de JL Partners para el Daily Mail, Kamala Harris apareció con el 30% de las preferencias, sobre Gavin Newsom Godofredo A. Vásquez� - AP�

Los resultados colocaron a Kamala Harris en el primer lugar con el 30% de respaldo, mientras que Gavin Newsom quedó segundo con el 21%. La diferencia no solo marcó una ventaja clara para la exvicepresidenta, sino que además expuso el principal punto débil del gobernador californiano: su bajo desempeño entre los votantes afroamericanos.

El sondeo mostró que, en un escenario general, Harris logró capitalizar su perfil nacional y su trayectoria como exvicepresidenta derrotada por Donald Trump en 2024, mientras Newsom se mantuvo como su perseguidor más cercano tras un año de alta visibilidad política.

Sin embargo, el crecimiento mediático del gobernador, potenciado por sus choques constantes con Trump, no se tradujo de manera directa en apoyo dentro del Partido Demócrata.

El rol decisivo del voto afroamericano para Kamala Harris

La clave que explicó la ventaja de Harris apareció con nitidez al segmentar el electorado por raza. Entre los votantes demócratas afroamericanos, la exvicepresidenta obtuvo un 39% de apoyo, frente a apenas un 10% de Newsom.

Para los analistas, no hay un rechazo generalizado hacia Newsom, sino que el gobernador no logró penetrar en sectores demócratas clave Karen Warren - FR172172AP

Harris, de ascendencia afroamericana e india, ha tenido una conexión histórica con este electorado, que volvió a resultar determinante en la encuesta del Daily Mail. En contraste, Newsom evidenció limitaciones para penetrar en ese grupo, un problema que, según el relevamiento, explicó por qué quedó relegado al segundo lugar a pesar de su visibilidad nacional.

Si se considerara únicamente a los votantes blancos, el escenario cambiaría de forma drástica. En ese recorte, Harris y Newsom aparecieron empatados, con el 25% cada uno.

Para los encuestadores, el dato sostiene que la diferencia no surge de un rechazo generalizado al gobernador, sino de su incapacidad para atraer con fuerza a un electorado que históricamente definió las primarias demócratas.

El contraste con otras encuestas y el promedio general: Newsom a la cabeza frente a Harris

Aunque el sondeo del Daily Mail representó un golpe para Gavin Newsom y una razón de celebración para Kamala Harris, el panorama completo resulta más complejo.

Otras encuestas publicadas en entre agosto y diciembre ofrecen lecturas distintas. Por ejemplo, un relevamiento de Atlas Intel, realizado entre el 15 y el 19 de diciembre entre 670 votantes demócratas, ubicó a Newsom como claro favorito con el 35% de apoyo. En ese estudio, Harris ni siquiera ingresó en el podio y quedó cuarta con apenas el 8%.

En el promedio de sondeos de los último cuatro meses, Newsom acumuló el 23,6%, frente al 21,4% de Harris AP

En ese escenario alternativo, Alexandria Ocasio-Cortez apareció segunda con el 16%, seguida por Pete Buttigieg con el 15%. El contraste con el estudio del Daily Mail deja en evidencia tanto la volatilidad del electorado como la variación de los resultados según la muestra y el enfoque del relevamiento.

En tanto, el promedio de encuestas recopilado por RealClearPolitics muestra que, entre finales de agosto y mediados de diciembre, Newsom acumuló un promedio del 23,6%, frente al 21,4% de Harris, lo que otorgó al gobernador una ventaja leve.

Otros estudios, como los de Echelon Insights, Emerson y Yahoo News, también exhibieron márgenes favorables a Newsom, mientras que Morning Consult y Big Data Poll volvieron ubicaron a Harris por delante.