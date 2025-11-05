En Virginia, los demócratas le arrebataron a Trump el primer estado desde que asumió de la mano de una exagente de la CIA

RICHMOND, Virginia.- La demócrata Abigail Spanberger ganó el martes la elección para gobernadora de Virginia al derrotar a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y otorgó a los demócratas una victoria clave de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026. Se convertirá en la primera mujer en gobernar el estado.

“Esta noche enviamos un mensaje”, dijo en su primer discurso tras conocer su triunfo. También señaló que el estado “eligió el pragmatismo sobre el partidismo” y “nuestra Mancomunidad sobre el caos”.

En una época de extrema polarización, el discurso de victoria de Spanberger en la contienda por la gobernación de Virginia tuvo un tono sorprendentemente bipartidista. Elogió a su rival derrotada y prometió ser gobernadora para los votantes que se opusieron a ella. “Mi objetivo y mi intención es servir a todos los virginianos”, afirmó, alejándose así del discurso excluyente del presidente Trump.

La victoria de Spanberger cambiará el control partidista de la gobernación cuando la excongresista remplace al gobernador republicano saliente Glenn Youngkin.

Spanberger, una demócrata moderada que cumplió tres mandatos en el Congreso, derrotó a Earle-Sears, una republicana conservadora que juró lealtad a Trump a pesar de que él hizo poco por ayudar a su campaña, que carecía de fondos.

Spanberger es una exoficial de la CIA que pasó años en el extranjero trabajando encubierta. Durante la campaña destacó sus antecedentes en seguridad pública como una respuesta directa al ataque republicano de que los demócratas son blandos contra el crimen.

Abigail Spanberger durante la campaña WIN MCNAMEE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Su victoria culmina un ascenso político que se ha producido íntegramente durante la era Trump en la política estadounidense. Elegida por primera vez al Congreso en la ola demócrata de 2018, demostró estar dispuesta a desafiar a su partido, votando en contra de la representante Nancy Pelosi en la contienda de 2019 por la presidencia de la Cámara de Representantes y, en 2021, cuando los votantes de Virginia expulsaron a los demócratas del poder en el estado, criticando duramente al presidente Joe Biden por ser demasiado progresista .

Ganó con una campaña que enfatizaba los temas económicos, una estrategia que podría servir como modelo para otros demócratas en las elecciones del próximo año mientras intentan romper el control del presidente Donald Trump y los republicanos en Washington y ganar terreno en las legislaturas estatales.

Personas observan los primeros resultados electorales durante una fiesta celebrada para apoyar a la candidata demócrata a gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, el martes 4 de noviembre de 2025, en Richmond, Virginia. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) Stephanie Scarbrough - AP

Durante toda la campaña, Spanberger formuló cuidadosamente argumentos económicos contra las políticas de Trump, mientras gastaba sumas considerables en anuncios que vinculaban a Earle-Sears con el presidente.

Hizo campaña en todo el estado, incluidas áreas con tendencia republicana. Sin embargo, también enfatizó su apoyo a los derechos al aborto en el último estado del viejo sur que no ha promulgado nuevas restricciones o prohibiciones sobre el procedimiento, y criticó al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, el cierre del gobierno de Estados Unidos y su impacto negativo en un estado con cientos de miles de empleados federales.

Ese enfoque ayudó a animar a los principales partidarios de los demócratas y también atrajo a los votantes indecisos que eligieron a Youngkin hace cuatro años.

Mientras tanto, los republicanos deben lidiar nuevamente con una derrota en un estado reñido.

Trump nunca hizo campaña para Earle-Sears, aunque le dio su tibio apoyo. Su alianza incómoda plantea preguntas sobre el candidato republicano ideal para elecciones generales disputadas y sobre cómo la volátil posición del presidente con los votantes podría afectar a los candidatos republicanos el próximo año. Las elecciones de mitad de mandato decidirán el control de las legislaturas estatales en docenas de estados y determinarán si los republicanos mantienen mayorías en Washington durante los últimos años de la presidencia de Trump.

Trayectoria

Spanberger, de 46 años, basó su campaña en la promesa de proteger la economía de Virginia de las tácticas agresivas de la segunda administración de Trump, que recortó el servicio civil, impuso aranceles y promovido un proyecto de ley de reconciliación que restringe el ya frágil sistema de salud del estado .

La trayectoria de Spanberger también influyó decisivamente en su victoria. Como exagente de la CIA, destacó su experiencia en el servicio público y la seguridad nacional. Además, se presentó como madre de hijas educadas en las escuelas públicas de Virginia y veterana del Capitolio, representante de un distrito electoral clave y colaboradora bipartidista.

La estrategia ayudó a la candidata demócrata a resistir los ataques de Earle-Sears sobre temas culturales, en particular la afirmación del republicano de que Spanberger es una extremista en materia de derechos civiles y atención médica para personas transgénero. Spanberger, que defendió consistentemente que los distritos escolares locales deberían decidir si los estudiantes transgénero pueden participar en deportes competitivos, presentó a su oponente como la candidata más alejada del centro del electorado de Virginia.

Spanberger celebra su triunfo WIN MCNAMEE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Su estrategia se asemejaba a la que los demócratas emplearon para arrebatar el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de 2018, en la primera presidencia de Trump. Spanberger figuraba entre varias mujeres destacadas que aportaron experiencia en seguridad nacional o en el ámbito militar a sus campañas en distritos clave. Otra de ellas, la representante Mikie Sherrill, aspiraba el martes a convertirse en la gobernadora demócrata de Nueva Jersey.

Al llegar a Washington como congresista, Spanberger se centró en asuntos de menor repercusión: llevar internet de banda ancha a las zonas rurales , combatir el narcotráfico y los servicios para veteranos. Rápidamente se labró una reputación por su capacidad para colaborar con colegas de todo el espectro político.

En su nuevo cargo, se enfrentará a un panorama económico cada vez más adverso, al aumento de las facturas de servicios públicos y al creciente desempleo, en parte debido a la reducción del gasto público federal durante la administración Trump. Sin embargo, podría contar con la ventaja de una legislatura favorable si los demócratas logran mantener su mayoría en la Cámara de Delegados.

Spanberger ganó a pesar de una sorpresa de última hora que amenazó la candidatura demócrata de Virginia. En octubre, informes de prensa revelaron que Jay Jones, el candidato demócrata a fiscal general, envió mensajes de texto en 2022 sugiriendo que el expresidente republicano de la Cámara de Representantes recibiera “dos balazos en la cabeza”.

Los republicanos de todo Estados Unidos, incluidos Trump y Earle-Sears, exigieron que Jones se retirara de la contienda. Él se disculpó y dijo estar avergonzado por los mensajes, pero se negó a abandonar la carrera.

La polémica persiguió a Spanberger. Condenó los mensajes de texto, pero no llegó a pedirle a Jones que se retirara de la contienda, y cabe destacar que no retiró su apoyo.

“He denunciado la violencia política, la retórica política”, dijo Spanberger en su único debate con Earle-Sears, “sin importar quién esté al frente”.

Agencia AP y diario The New York Times