Cambios en la embajada de EE.UU. en Venezuela: quién es John Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala

El gobierno de Estados Unidos designó al diplomático John M. Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu. El nombramiento ocurre tras la reapertura de la embajada en Caracas y en medio de un proceso de normalización de relaciones bilaterales.

El cambio de representación en la embajada en Caracas

La salida de Laura Dogu fue confirmada por la propia diplomática. En un mensaje publicado en X de la embajada de EE.UU. en Caracas, indicó que su misión en Venezuela estaba “llegando a su fin” y anunció que Barrett asumirá el cargo “próximamente”.

Barrett reemplazará a Laura Dogu tras la reapertura de la embajada en Caracas Captura de Televen Tv

Dogu había sido designada semanas después de la operación militar que derrocó a Nicolás Maduro a comienzos de enero de 2026. Durante su gestión, reabrió la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas tras siete años de cierre de la sede, según informó Bloomberg.

Asimismo, indicó que el equipo diplomático continuará con el plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Luego de su salida, Dogu retomará funciones como asesora de política exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto.

¿Quién es John Barrett y cuál es su trayectoria diplomática?

Barrett es miembro de carrera del Servicio Exterior Superior de Estados Unidos. Hasta el momento de su designación, se desempeñaba como encargado de negocios en Guatemala desde el 21 de enero de 2026, según su perfil oficial de la embajada de EE.UU. en ese país.

Durante su trayectoria diplomática, ocupó distintos cargos en representaciones de Estados Unidos en el exterior:

Fue subjefe de misión en la embajada estadounidense en Panamá desde mayo de 2023.

desde mayo de 2023. Ocupó el cargo de consejero de asuntos económicos en Perú .

. Se desempeñó como cónsul general en Recife, Brasil, donde lideró la actividad diplomática en ocho estados del noreste.

También integró el Departamento de Estado entre 2015 y 2017 como alto funcionario encargado de la relación bilateral con Filipinas. Antes, fue consejero económico en El Salvador entre 2012 y 2015.

Su carrera incluye además misiones en China y Afganistán. Antes de ingresar al servicio público, trabajó en planificación estratégica en empresas como PepsiCo, The Walt Disney Company y L.E.K. Consulting. Además, posee un título universitario de Middlebury College y un MBA de la Wharton School. En idiomas habla español y portugués.

El cambio ocurre en un proceso de normalización diplomática bilateral Google Maps

La reapertura diplomática y el restablecimiento de relaciones

El nombramiento de Barrett se inscribe en un proceso de restablecimiento de vínculos entre ambos países. Estados Unidos y Venezuela acordaron a comienzos de marzo reanudar relaciones diplomáticas, según Bloomberg.

Semanas después, la embajada estadounidense reanudó sus operaciones en Caracas. El Departamento de Estado calificó esa reapertura en un comunicado de prensa como “un nuevo capítulo” en la relación bilateral.

Las relaciones habían sido interrumpidas en 2019, cuando la administración de Donald Trump no reconoció a Maduro tras unas elecciones cuestionadas.

Barrett llega desde Guatemala con experiencia en América Latina y otros destinos Google Maps

El paso de Barrett por Guatemala antes de Caracas

Antes de su designación para Venezuela, Barrett llevaba poco más de dos meses al frente de la embajada de Estados Unidos en Guatemala. En ese cargo, había señalado que sus prioridades incluían temas como aranceles e inmigración, según CNN en Español.

Durante su gestión, surgió una controversia institucional vinculada al proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El presidente Bernardo Arévalo afirmó que existían informes sobre supuestos pedidos de la embajada estadounidense para apoyar a determinados candidatos, a lo que Barrett respondió que esos procesos “tienen sus normas y reglas” y que Estados Unidos los respetaría, aunque advirtió que no toleraría la injerencia de actores vinculados al crimen organizado, según reportó Associated Press.