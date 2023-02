Encontraron un caimán en un parque de Brooklyn y lo llamaron Godzilla

escuchar

Este domingo se retiró a un caimán de 1,2 metros de largo que flotaba en las aguas heladas del Prospect Park Lake de Brooklyn, Nueva York. Los trabajadores del parque se sorprendieron por su presencia, ya que no es habitual que un reptil con esas características aparezca en la zona. Las autoridades sospechan que fue liberado por parte de alguien que lo tenía como mascota.

Joseph Puleo, vicepresidente del Consejo del Distrito 27, quien representa a los trabajadores del parque que sacaron al reptil del agua, describió el caso como inesperado. “Alguien que lo vio nos notificó”, declaró al medio The New York Post. Agregó que la condición del animal llamaba mucho la atención, ya que no parecía estar saludable. “No se movía en absoluto”.

Los trabajadores del parque retiraron al caimán y lo trasladaron para que recibiera atención veterinaria. NYC Parks, la autoridad encargada de los espacios verdes de Nueva York, emitió un comunicado que fue replicado por la página de Instagram de los Centros de Cuidado Animal en Nueva York (NYCACC, por sus siglas en inglés). “Estamos agradecidos con nuestra patrulla de Policía de parques que entraron en acción para capturar y transportar al caimán”.

El caimán se encontraba en malas condiciones debido al clima frío de Nueva York NYC Parks

“Godzilla”, como lo apodaron, tenía un visible letargo y estaba conmocionado, por lo que posiblemente le afectó el frío de Nueva York. Los ejemplares de esta especie son nativos de climas tropicales cálidos. Asimismo, en el comunicado especificaron que ninguna persona había resultado herida y que miembros del zoológico del Bronx evalúan al reptil mientras se encargan de su rehabilitación. Como punto adicional, las autoridades enfatizaron que los parques no son hogares adecuados para estos animales, por lo que la presunta liberación podría ser un riesgo tanto para otras personas y especies.

Por su parte, Meghan Lalor, representante del Departamento de Parques, dijo que este caimán era probablemente una mascota que se volvió indeseada o que superó el espacio que tenían destinado para ella. Lo que ocasionó que la dejaran en aguas públicas.

El caimán fue trasladado al zoológico de Bronx para ser evaluado NYC Parks

Sin embargo, el problema es que podría conducir a la eliminación de especies nativas y a que el agua de los lagos se convierta en poco saludable, sentenció la autoridad. Por el momento, no se ha identificado públicamente a ningún responsable.

Los visitantes del parque mostraron asombro ante esta aparición, aunque algunos también tuvieron compasión por el animal, ya que no se encontraba en un lugar adecuado. “Nunca esperarías ver algo así aquí. Me siento mal por eso, no debería estar en un lago. Los animales son como las personas”, dijo un hombre identificado como Moisés a New York Post.

¿Qué hacer en caso de encontrarse con un animal inusual en un parque?

NYC Parks explicó que en caso de avistar a un animal con características diferentes a las de la fauna habitual, lo mejor es no acercarse y avisar a las autoridades. O bien, localizar a un guardabosque urbano y alertarlo respecto a la especie que es, el tamaño, el color y su condición observada. Es decir, si está muerto, desorientado, ensangrentado o si simplemente camina por los alrededores.

LA NACION