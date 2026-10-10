Encuestas en EE.UU.: las deportaciones masivas podrían cambiar el mapa electoral en bastiones republicanos

Una encuesta reveló que existen diferencias dentro de la coalición conservadora por la política migratoria federal de cara a las elecciones del 3 de noviembre. El estudio reflejó que la campaña de deportación masiva genera una división interna en el Partido Republicano, principalmente entre los votantes que pertenecen al movimiento MAGA y los que no.

El impacto de las deportaciones en distritos competitivos y bastiones republicanos

El informe, realizado por la firma Public First para Politico, destacó que las operaciones de control alejan a los votantes independientes, a los jóvenes y a los conservadores moderados en zonas ganadas por la administración en 2024. Las contiendas en territorios tradicionalmente republicanos registraron un estrechamiento en las intenciones de voto ante el rechazo a ciertos operativos.

La encuesta indicó que se registró un estrechamiento en las intenciones de voto en algunos bastiones republicanos ante el rechazo a los operativos ostentosos Fotomontaje realizado con IA

El medio relacionó esto con la decisión de varios legisladores republicanos de marcar distancia respecto de las tácticas migratorias de la administración. Por ejemplo, en Florida, la representante María Elvira Salazar afirmó que las acciones del gobierno afectaron a la comunidad hispana y provocaron un sentimiento de traición entre votantes de su distrito.

De igual modo, el senador republicano Roger Marshall ajustó su postura en Kansas tras el cierre temporal de escuelas y comercios a causa de redadas locales.

La división interna entre votantes MAGA y no MAGA sobre los operativos migratorios

La investigación, efectuada del 13 al 15 de septiembre sobre 2064 adultos, mostró fracturas entre los simpatizantes del movimiento MAGA y otros electores conservadores:

Un 31% de los votantes de Trump no alineados con MAGA definió la estrategia de deportación como “demasiado agresiva” , frente a un 14% de la base MAGA.

definió la estrategia de deportación como , frente a un 14% de la base MAGA. Un 36% de los electores MAGA demandó un incremento en la severidad de las acciones en todo el territorio nacional.

demandó un en todo el territorio nacional. Un 50% del sector MAGA defendió el cierre total de las fronteras a pesar de los costos económicos, en comparación con un 35% del grupo no MAGA.

a pesar de los costos económicos, en comparación con un 35% del grupo no MAGA. Un 41% de los votantes no MAGA consideró positiva la llegada de inmigrantes , frente a un 29% del electorado MAGA .

, frente a . Un 72% de los simpatizantes MAGA respaldó el envío de solicitantes de asilo rechazados a terceros países.

Los votantes del movimiento MAGA difieren de algunas cuestiones migratorias con respecto a electores ajenos al movimiento PEDRO PARDO - AFP

El consenso sobre delincuentes violentos y el respaldo a sectores clave

A diferencia de otras cuestiones migratorias, el sondeo identificó un amplio acuerdo entre las distintas facciones sobre la prioridad de expulsar a personas con condenas por delitos graves o sexuales. Un 55% del público general y un 62% de los conservadores no MAGA apoyaron enfocar los recursos en ese grupo específico.

Por el contrario, la deportación de residentes de larga data sin antecedentes o de personas con hijos dependientes obtuvo un respaldo inferior al 17%. Menos de una cuarta parte de los encuestados apoyó priorizar la salida de individuos con faltas menores o permisos de permanencia vencidos.

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Finalmente, un 65% de la base MAGA y un 69% de los votantes no MAGA coincidieron en mantener o aumentar la llegada de trabajadores extranjeros para la agricultura y la salud. Ambas facciones respaldaron la protección de la mano de obra en sectores económicos golpeados por la escasez de personal.