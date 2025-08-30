Es arqueóloga y encontró una moneda de oro de 2200 años con el retrato de una reina egipcia: “No podía creerlo”

La joven arqueóloga Rivka Langler encontró una rara moneda de oro de la reina egipcia Berenice II mientras realizaba excavaciones en el Parque Nacional de la Ciudad de David, en Jerusalén, Israel. La pieza tiene alrededor de 2200 años de antigüedad y es la única de su tipo hallada fuera de Egipto.

Encuentran una moneda de la reina egipcia Berenice II en Jerusalén

La Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA, por sus siglas en inglés) informó el pasado 20 de agosto el hallazgo de una extraña moneda de oro con el retrato de la reina egipcia Berenice II. El descubrimiento fue realizado la joven arqueóloga Rivka Langler en el estacionamiento Givati, del Parque Nacional de la Ciudad de David.

Un joven arqueólogo encontró una moneda egipcia de más de 2200 años de antigüedad en Israel Facebook: la Autoridad de Antigüedades de Israel/ Eliyahu Yanai

“Estaba tamizando el suelo cuando de repente vi algo brillante. Al principio no lo podía creer, pero luego me di cuenta de que era una moneda de oro. En cuestión de segundos corrí emocionada por la excavación”, recordó sobre el momento del hallazgo.

“¡He estado cavando aquí durante dos años y ahora finalmente encontré oro!“, dijo.

Cómo es la llamativa moneda de oro que encontraron en Israel

La moneda es un pequeño cuarto de dracma hecho de oro puro (99,3%) y fue creada entre el 241 a. C. y 246 a. C., durante el reinado de Ptolomeo III, esposo de Berenice II. En el anverso, la pieza la retrata como una reina helenística, con una diadema, velo y su característico collar.

En el anverso la pieza muestra a la monarca Berenice II como una reina helenística Facebook: la Autoridad de Antigüedades de Israel/ Eliyahu Yanai

En el reverso, la moneda muestra una cornucopia, es decir, un vaso en forma de cuerno que simboliza abundancia, prosperidad y fertilidad. Está flanqueada por dos estrellas, con la inscripción griega “De la reina Berenice”.

“Solo se conocen alrededor de 20 monedas de este tipo en todo el mundo y esta es la primera vez descubierta en un contexto arqueológico adecuado”, destacó la Autoridad de Antigüedades de Israel en el comunicado.

En el reverso la moneda tiene una cornucopia, dos estrellas y la inscripción griega “De la reina Berenice" Facebook: la Autoridad de Antigüedades de Israel/ Eliyahu Yanai

La importancia histórica de la moneda descubierta fuera de Egipto: “Es la única”

El jefe de numismática de la IAA, Dr. Robert Kool, y el jefe de arqueología del Museo de Israel, Dr. Haim Gitler, remarcaron la importancia de encontrar esta pieza egipcia en Jerusalén. “Por lo que sabemos, la moneda es la única de su tipo descubierta fuera de Egipto, el centro del gobierno ptolemaico”, subrayaron.

Asimismo, destacaron el rol que le otorgaban a la reina: “Berenice aparece no solo como la consorte del rey, sino posiblemente como una gobernante por derecho propio. Es uno de los primeros casos de una reina ptolemaica representada en una moneda con su título durante su vida”.

Según los expertos, la moneda es la única de su tipo hallada fuera de Egipto Facebook: la Autoridad de Antigüedades de Israel/ Eliyahu Yanai

El hallazgo tiene una gran relevancia histórica, ya que desafía la visión de que Jerusalén después de 586 a.C. era una ciudad pequeña y pobre.

De acuerdo con los directores de excavación Dr. Yiftah Shalev, de la IAA, y Efrat Bocher, del Parque de la Ciudad de David, la moneda se une a otros hallazgos de mediados del siglo III a. C. que evidencian que Jerusalén entonces recobraba su fortaleza económica.

“Muestra que se estaba recuperando, renovando los lazos con los principales centros políticos, económicos y culturales de la época”, precisaron.