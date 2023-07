Las dos estrellas de Hollywood que fueron ‘echadas’ de un aeropuerto por querer dormir en la terminal

escuchar

Una pareja de estrellas de Hollywood y sus dos hijas quedaron varados en el aeropuerto de Boston, en Estados Unidos, después de que su vuelo se retrasó considerablemente. Al esperar por varias horas, comenzaron a buscar una habitación de hotel para pasar la noche, pero todos los lugares se habían agotado. La única opción en ese momento fue improvisar camas en el suelo. Sin embargo, no contaban con que la seguridad del lugar los echaría a la calle.

La actriz Kristen Bell, famosa por su papel protagónico de Eleanor Shellstrop en la serie de comedia The Good Place contó su odisea a través de sus historias en Instagram, al tener que soportar nueve horas de espera para saber si su viaje podría continuar, mientras su familia y los amigos que también los acompañaban buscaban una habitación de hotel en medio del caos aéreo generalizado.

La actriz Kristen Bell y su esposo, el actor Dax Shepard, pasaron una odisea en el aeropuerto de Boston

Cuando se enteraron de que su vuelo se abía reagendado para el día siguiente y sin poder conseguir un hotel debido a la saturación, ella y su esposo, Dax Shepard, conocido por su participación en Top Gear America y Bless This Mess, entre otros, decidieron que lo mejor que podían hacer era comprar almohadas y sábanas para intentar descansar en la terminal.

Con un toque de humor, Bell relató que habían pagado US$600 por los artículos necesarios para dormir en el aeropuerto, lo que consideró ridículo porque eso habría sido suficiente para alojarse en un hotel agradable. Los actores incluso bromearon con que debían quitarse los zapatos “cuando estaban en su habitación”, mientras la mujer caminaba sobre una manta que tendieron en el suelo del aeropuerto.

Cuando por fin se disponían a relajarse y pensaban que habían encontrado una solución a las dificultades del viaje, las cosas dieron un giro inesperado. “¡Queríamos quedarnos, pero nos echaron y no tenemos a dónde ir a esta hora de la noche!”, relató la actriz en una publicación de Instagram. De inmediato, surgieron las reacciones de sus seguidores en redes sociales y la historia se volvió viral.

Además de manifestar sorpresa al ver que las celebridades también enfrentan los mismos problemas de viaje que cualquier persona común, en los más de cuatro mil comentarios de la publicación, los actores encontraron a un “amigo de un amigo” que les ofreció un espacio en su casa que estaba cerca del aeropuerto, con lo que Bell, Shepard y sus pequeñas hijas pudieron pasar la noche a salvo.

Los actores y su familia jugaron a las cartas acostados en el piso de la terminal @kristenanniebell / Instagram

Kristen Bell le da cerveza sin alcohol a sus hijas

Recientemente, Kristen Bell estuvo en el foco de la controversia luego de que reveló que permite que sus hijas, de ocho y nueve años, consuman cerveza sin alcohol. La actriz admitió que puede parecer una decisión poco convencional, pero en una entrevista para The Kelly Clarkson Show explicó que su marido es un adicto en recuperación y disfruta de esta bebida e incluso se ha convertido en algo especial y familiar.

“Hemos estado en restaurantes y ella (una de sus hijas) me preguntaba: ‘¿Tienen cerveza sin alcohol? Y yo pensaba, quizá deberíamos guardarnos eso para cuando estemos en casa”, dijo la actriz entre risas. “Pero luego me digo algo así como: ‘Puedes juzgarme si quieres, pero no estoy haciendo nada malo’”.

