Es de Venezuela, empezó de cero en EE.UU. y hoy es uno de los más influyentes en su rubro en Florida

Cuando dejó su Venezuela natal para buscar un cambio de vida en Estados Unidos, Henderson Gonzalez no sólo tenía la dificultad de ser un migrante recién llegado. No conocer el idioma, ni tener un título universitario válido en Norteamérica fueron otras dos variables que hicieron que sus opciones laborales se redujeran a la mínima expresión.

“Entonces me tocó comenzar de cero”, cuenta Henderson en diálogo con LA NACION. “Mi primer trabajo fue como lavaplatos y, desde ahí, comencé a ganarme la confianza para pasar a la cocina. Luego atendí al público como mesero, hasta que finalmente llegué a ser el manager de ese restaurante”.

Y a este recorrido, una historia de superación en sí misma, le falta el ingrediente madre que aparece en todas las buenas historias: el golpe de suerte que cambió todo.

Henderson González se abrió camino en el mundo de la pastelería Cortesía

El día del casting con Disney

Henderson se presentó a un casting en el que buscaban un maestro pastelero capaz de recrear en sus tortas la esencia de Walt Disney World. Después de una serie de pruebas, quedó seleccionado como el ganador y fue contratado para trabajar en la pastelería de la gran corporación de Orlando.

Para ganar el casting, Henderson se apoyó e inspiró en su hija. “Me gusta ver las películas, extraer lo más que pueda y explotarlo luego en un nuevo diseño. Mi hija es quien más me ayuda a crear los diseños, desarrollar las ideas y visualizarlas. Es interesante cómo puedes tomar un punto de vista totalmente diferente desde la perspectiva de un niño”, destaca.

Quedó para un puesto en Disney Cortesía

Y si bien ganar ese concurso fue un gran giro del destino, no fue el único punto de inflexión en la historia de Henderson. “Para ese entonces, mis tortas eran reconocidas y tenía bastantes seguidores en Instagram. Pensé en hacer una clase demostrativa y comencé con un poco de miedo, ya que no pensé que iba a tener buena aceptación por parte del público. La venta de entradas se demoró un poco. Sin embargo, cuando me di cuenta empecé con 10 plazas, 20 plazas, 30 plazas y terminé con un sold out de más de 100 personas para la masterclass”, sostiene.

Los cimientos de su historia como emprendedor

La plataforma de Disney fue una gran base para el despegue de los pasteles de Henderson González, y también el punto inicial de lo que hoy es su propio camino como empresario. “Actualmente, soy el sello de tres compañías. Una de ellas, en conjunto con mi esposa”, cuenta.

A través de Party Cake Events, Henderson ofrece servicios de decoración. A su vez, “Let ‘s Party Room” es su propio salón de eventos y, entre ambos y Master Baker, que es el punto fuerte de pastelería, logran dar un servicio integral de eventos. Todo el montaje de cada evento tiene impreso su sello de majestuosidad, detalles y perfección. Tal es así que ningún cliente puede resistirse a compartir el resultado a través de sus redes sociales.

“Tenemos una línea completa de servicios que van desde la planeación del evento, el lugar, decoración, ambientación, pastelería y postres. Podemos ofrecer un servicio completo, lo cual nos ha posicionado entre los mejores y los más conocidos de Florida, ya que podemos ofrecer todos los servicios en un solo lugar”, explica.

Cuenta con una gran habilidad para la pastelería y el diseño Cortesía

El crecimiento de la empresa a nivel clientes fue exponencial. “Comenzamos como algo local que podía posicionarse. Hacíamos uno o dos eventos al mes. Hoy estamos haciendo entre cuatro y cinco eventos por semana. Ha sido un crecimiento sumamente rápido y se ha visto apoyado también por muchas de las cosas que he hecho en televisión y redes sociales”, suma.

“Originalmente, empezamos a trabajar solamente en Florida, pero también hemos llegado a ciudades como Las Vegas, Los Ángeles y Atlanta”, cuenta Henderson a LA NACION. “Tenemos un promedio de dos a tres eventos por semana. Aproximadamente, cerca de 150 eventos al año”, agrega el emprendedor.

Para Henderson, el secreto de su éxito fue el mismo que el de sus pasteles: crear con pasión. “Es el ingrediente principal de cada creación que realizamos y, sin duda, el cliente lo nota y eso hace una gran diferencia”.

Su lucha contra el racismo

Cuando Henderson llegó a Estados Unidos tuvo que lidiar con el racismo. “Si eres latino, ciertas personas te tienden a etiquetar como alguien que no tiene educación, o que eres una persona que viene simplemente a ser parte del servicio y no como alguien que puede tener un talento y llegar también a ser jefe en algún momento”, argumenta.

Y ese fue el impulso que, lejos de frustrarlo, lo motivó a ser fuente de inspiración. Henderson busca compartir su historia para que todos crean que es posible cambiar su propia realidad. “Independientemente de todo lo que he hecho, creo que tener una escuela es mi principal función en este país”, expresa.

Su experiencia en EE.UU. es también la de muchos latinos que sufren discriminación Cortesía

Y agrega: “Tengo muchas metas y aspiraciones a largo plazo, pero principalmente una de ellas es poder abrir mi propia escuela para muchas personas que están emigrando y que llegan aquí con un sueño que cumplir. Me encanta compartir mis conocimientos y todo lo que aprendí”.

Mientras logra darle forma a este sueño, Henderson planea una gira por Estados Unidos, donde compartirá clases junto a otros colegas. “La meta es pasar por las ciudades principales de Florida, pero también tengo como opción Atlanta, Houston, y algunas otras ciudades. Pienso cerrar en Orlando. Estamos planificando realizar la publicidad y venta de los boletos a través de mi página web”, cuenta Henderson.

“Creo que un logro bien importante a nivel profesional para mí ha sido el reconocimiento de mis mentores o de las personas a las que yo siempre he admirado. Hoy no les pido una foto a ellos, sino que me reconocen y eso es, de verdad, algo increíble que jamás esperé vivir”, concluye.